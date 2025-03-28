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İmamoğlu'nun avukatı neden gözaltına alındı? İşte yöneltilen suçlama

İmamoğlu'nun avukatı neden gözaltına alındı? İşte yöneltilen suçlama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak'' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Pehlivan, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan ifadesinin ardından ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Etiketler ekrem imamoğlu Mehmet Pehlivan avukat aklama
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