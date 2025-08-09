  1. Anasayfa
İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yeri değişti

Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için beraat isteyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Mehmet Can Kozan, İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı.

Hedef gösterme iddiasından beraat eden İmamoğlu; “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından hapis cezası aldı. Mahkeme heyetindeki bir üye ise, Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlamalardan beraat etmesi yönünde oy kullandı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; söz konusu davada İmamoğlu’nun beraat şerhi düşen hakim Mehmet Can Kozan’ın görev yeri değiştirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi olan Mehmet Can Kozan, görevden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.

