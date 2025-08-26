  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı

İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı

İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı
Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

TRABZON'DAN İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var.

Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

MEHMET PEHLİVAN DA TUTUKLU

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.

text-ad
Etiketler ibb ekrem imamoğlu avukat gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı
Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var