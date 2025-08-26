İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

TRABZON'DAN İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var.

Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

MEHMET PEHLİVAN DA TUTUKLU

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.