İmamoğlu'nun casusluk davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Ö., Hüseyin G. ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.