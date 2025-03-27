  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk mesajı bu oldu

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk mesajı bu oldu

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk mesajı bu oldu
Güncelleme:

CHP Parti Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onayladıktan sonra Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk mesajında "demokrasi, hukuk, adalet, refah ve aydınlık bir Türkiye" mesajı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabah saatlerinde 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. 23 Mart'ta mahkemeye sevk edilen İmamoğlu 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto eylemleri başladı.

İmamoğlu tutuklanmadan önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurmayı planladığı ön seçim sandıkları, tutuklama kararına rağmen kuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'lilerle birlikte tüm vatandaşları ön seçime çağırdı. CHP'li üyelerin oylarının yanı sıra ön seçimde dayanışma sandığı da kuruldu. Vatandaşlar İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy verebilmek adına uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu sandıklardan Ekrem İmamoğlu'na toplamda 15 milyon 497 bin 957 oy çıktı. Bugün ise CHP PM toplandı ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onaylayarak resmileştirdi. CHP'nin bugün itibarıyla resmi cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'ndan da ilk paylaşım gecikmedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."

 

Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı Uzman isim aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giyenleri uyardı Uzman isim aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giyenleri uyardı ''Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz'' demişti... Suç makinesi çıktı! ''Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz'' demişti... Suç makinesi çıktı! MHP'den bayramda da açılıma devam kararı MHP'den bayramda da açılıma devam kararı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı Kötü şakanın sonu ölüm oldu; 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti! Kötü şakanın sonu ölüm oldu; 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti!
RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Hızını alamadı, Youtube'a da el attı RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Hızını alamadı, Youtube'a da el attı Kanada'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına ''sebepsiz tutuklanabilirsiniz'' uyarısı! Kanada'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına ''sebepsiz tutuklanabilirsiniz'' uyarısı! Gelir vergisi beyannamesi ve vergi ödeme süreleri uzatıldı Gelir vergisi beyannamesi ve vergi ödeme süreleri uzatıldı IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! Doğum yardımı düzenlemesi Meclis'ten geçti: İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek Doğum yardımı düzenlemesi Meclis'ten geçti: İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek Ünlü tatil cennetinde denizaltı faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ünlü tatil cennetinde denizaltı faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... Boykot listesinde yer alan şirketin patronu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Boykot listesinde yer alan şirketin patronu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Yer: Kütahya... Yolcu otobüsünde piton bulundu Yer: Kütahya... Yolcu otobüsünde piton bulundu İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yeni anket: Her 4 kişiden 3'ü aynı şeyi düşünüyor İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yeni anket: Her 4 kişiden 3'ü aynı şeyi düşünüyor