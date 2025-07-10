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İmamoğlu'nun davası TRT'de yayınlansın mı anketi... Hangi partinin seçmeni ne diyor ?

İmamoğlu'nun davası TRT'de yayınlansın mı anketi... Hangi partinin seçmeni ne diyor ?
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CHP'nin "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar TRT'de canlı yayınlansın" çağrılarına önce MHP lideri Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yeşil ışık yakmıştı. Peki Adalet Bakanı Tunç'un "Meclis'ten karar çıkarsa olur" diyerek topu TBMM'ye attığı bu çağrı için halk ne diyor ? İşte Ank-Ar'ın gerçekleştirdiği son anket...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarına dair davaların TRT'den canlı yayınlanması talebi gündemdeki yerini koruyor.

Önce MHP lideri Bahçeli bu teklife onay verdi ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yeşil şık yaktı.

Özel'in çağrılarına iktidardan gelen olumlu yanıtların ardından Ank-Ar Araştırma da Haziran ayında yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ank-Ar'ın araştırmasında katılımcılara "Sizce yargılamalar TRT ekranlarında canlı yayınlanmalı mı" diye soruldu.

Ank-Ar anket sonuçlarını parti seçmenlerine göre açıkladı.

İşte Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları:

CHP'nin "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar TRT'de canlı yayınlansın" çağrılarına önce MHP lideri Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yeşil ışık yakmıştı. Peki Adalet Bakanı Tunç'un "Meclis'ten karar çıkarsa olur" diyerek topu TBMM'ye attığı bu çağrı için halk ne diyor ? İşte Ank-Ar'ın gerçekleştirdiği son anket...

 

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP son anket ank-ar  TRT yargılama canlı yayında yargılama anketi anket sonuçları
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