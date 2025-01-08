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İmamoğlu'nun davası yine ertelendi

İmamoğlu'nun davası yine ertelendi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ''ihaleye fesat karıştırma'' davası 11 Nisan'a ertelendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Nisan 2025'e ertelendi. Savcıya mütalaa için ek süre verildi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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