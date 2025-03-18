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İmamoğlu'nun diploması soruşturmasında üniversitenin kurucusunun ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun diploması soruşturmasında üniversitenin kurucusunun ifadesi ortaya çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ‘şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

"Bizim çalıştığımız dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı"
Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan da 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'ni resmi anlamda kurduklarını söyleyerek, "Üniversitenin kuruluşunda devlet desteği de oldu. Bizim çalıştığımız dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Öğrencilerimizin tanıması yeterliydi bizim için. Girne Amerikan Üniversitesi, Amerika'da ki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesi rektörünün verdiği diplomadır" dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum"
Şüpheli Tozan ifadesinin devamında, "Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin diploma vermeyeceğini ama anlamalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmalarım ve üniversite tanıtımlarımın geneli bu şekildedir. Ekrem İmamoğlu'nun beni, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu benim kurmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversitesi olması hasabiyle üniversiteler arası geçiş konusu denk olan kurumlar arasında yapılacağı üniversiteler tarafından bilinir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversite olup nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan kimseyi tanımıyorum ve hatırlamıyorum. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu girne amerikan üniversitesi üniversitenin kurucusu resmi belgede sahtecilik
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