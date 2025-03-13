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''İmamoğlu'nun diploması yasal diyen dekan istifa ettirildi!''

''İmamoğlu'nun diploması yasal diyen dekan istifa ettirildi!''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl önce CİMER'e gelen şikayet üzerine diplomasının yasal olduğunu bildiren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse’nin istifa ettirildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili 5 yıl önce CİMER’e gelen şikayete cevap veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse istifa ettirildiğini açıkladı.

Kastamonu'da konuşan Ekrem İmamoğlu, Köse'nin istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Bu süreçte daha önce, 2020 yılında diplomamı sorgulayan CİMER'e fakültem tarafından İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur raporu verilmişti. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. 2020'de sormuş, fakülte cevap vermiş. Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki... Yılların bilim insanı istifa etmek zorunda kaldı. Dertleri ne? Ekrem'in diplomasını iptal ettirecekler. Bu kötülük, bu kötü akıl, bu Cumhurbaşkanı'nın ürettiği korku iklimi düzgün, namuslu insanlara yüklediği yükün karşılığıdır. Yılların bilim insanına bile bunu yaptırdılar. Allah sizi ıslah etsin.

Nasıl bir hainlikle, nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu iyi anlayacağız. İmamoğlu aleyhine karar vermeyen herkesi yok etme sürecin yaşatıyorlar bu ülkeye. Doğruları yazdı diye bir bilim insanını hem de 5 yıl önce yazdığı yazı üzerinden istifa ettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Dekan bey gitti. Şimdi soralım; orada, üniversitemde bir fakültekinin dekanı böyle bir baskıya istifa ettirilirken sayın İstanbul Üniversitesi rektörü 7 Ekim 2024'te bir rapor imzalayıp gönderdin. Bu raporu 4 ay önce hazırladın. Bu raporda Ekrem İmamoğlu için 1990 yılındaki geçiş şartlarını karşılamıştır dedin. Böyle bir zulümü bu ülke görmedi. Bu raporda o şartları İmamoğlu yerine getirmiştir dedin. Şimdi bu raporu hep takip edeceğim. Bu süreci takip ettireceğim. 572 yıllık bir üniversitenin rektörü olarak yazdığın bu raporu inkar mı edeceksin? Yazmışlar ama kime gönderdikleri bile gizli. Kim istedi bu raporu senden? Bizi aklayan bir şekilde yazdın ama kime gönderdiğini söyleyeceksin."

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Dekan diploma
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