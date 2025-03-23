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İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun tutuklandı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun tutuklandı
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İBB'ye yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutuklanmasına karar verildi. 

MURAT ONGUN'UN İFADESİ

Ongun'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından alınan ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları dinletilen Murat Ongun, “Hatırladığım kadarıyla 2019 yılına ait bir toplantıya aittir. Bu toplantıda programatik reklamcılık üzerine konuşmalar yapıldı. Ben prensip olarak çalıştığım kurumun en uyguna, en iyi işi yapmasını isteyen biriyim. Bu kapsamda çeşitli uygulamalar geliştirdik ve İstanbul'daki vatandaşların hizmetine sunduk. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bu uygulamaları geliştirdik. Konuşma içeriğinde bana ait olan kısımlara dikkat edildiğinde R.İ. isimli firmaya yönelik eleştirimi belirtiyorum. Bana ait olan firmayı eleştirmem söz konusu değildir. Konuşma dökümleri incelendiğinde firma ile alakalı olmadığım içerikten anlaşılacaktır" dedi.

'İŞİMİ İYİ YAPTIĞIM KAST EDİLİYORSA, DİYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR'

Ongun ifadesinde, “Hakkımda medya operasyonlarını yöneten kişi olduğuma ilişkin beyana karşı, buradan işimi iyi yaptığım kast ediliyorsa, buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak sosyal medya aracılığıyla, trol ordusuyla kimseye itibar suikasti, karalama yapmam. Hakkımda orantısız zenginleştiğim, gelirimle orantısız hayat yaşadığım iddiasıyla ilgili olarak da, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından hakkımda araştırma yapıldı. Herhangi olumsuz bir şey çıkmadı. Belediyeden huzur hakkı aldığım konusunda da beraat aldım" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEYİ KENDİME YAKIŞTIRMAM'

Ongun, “Gazetecilere maddi destekte bulunup bulunmadığıma ilişkin iddialar doğru değildir. Ben gazeteci kökenliyim. Böyle bir şeyi kendime yakıştırmam. İsimleri geçenlerden Soner Yalçın'ın maddi durumu çok iyidir. Kendisiyle 1996 yılından bu yana dostluğum vardır. Bu iddialar sosyal medyada zaman zaman paylaşılan, ancak gerçek olmayan iddialardır" dedi.

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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