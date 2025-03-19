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İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama: ''Bir teröristi gözaltına alır gibi aldılar''

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yaşananlara tepki gösterdi.

Bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldığı Now TV'de gözaltı sürecini şöyle anlattı:

 "Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı. Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30'gibi evden ayrıldılar.

Ekrem bey ile konuştular avukatı ile birlikte. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir şekilde. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Kendi vicdanınıza sorarsanız; 'Yok arkadaş bu kadar olmaz çünkü kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz olmaz diyorsunuz' ama yaşıyorsunuz bugün yaşananlar da onlardan birisi. Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar bunu da sanırım avukatlar açıklayacaktır.

Böyle bir şeye gülünür sadece olamaz böyle bir şey, sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Bakın hepiniz takip ediyorsunuz 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi bunlar korkunçlar. Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak. Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak."

 'BİR TERÖRİSTİ ALIR GİBİ GÖZALTINA ALDILAR'

Gözaltı sürecinin ardından açıklama yapan İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yaşananlara tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde haber alıp eve koşarak geldiğini belirten Mehmet Selim İmamoğlu, babasının bir suçlu gibi gözaltına alınmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz.”

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu dilek imamoğlu mehmet selim imamoğlu gözaltına alınma gözaltı
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