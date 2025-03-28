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İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı için karar verildi

İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı için karar verildi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak'' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan’ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi. Pehlivan, yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Pehlivan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler ekrem imamoğlu Mehmet Pehlivan avukat aklama
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