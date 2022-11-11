İmamoğlu'nun hapis cezasıyla yargılandığı dava bugün görülecek

İBB Başkanı İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İddianamede, İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.