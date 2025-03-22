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İmamoğlu'nun terör soruşturması ifadesi sona erdi; adliyeye sevk edileceği saat değişti

İmamoğlu'nun terör soruşturması ifadesi sona erdi; adliyeye sevk edileceği saat değişti
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Gözaltındaki Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün saat 10.00'da başlayan ifadesi sona erdi. İmamoğlu'nun saat 19:30'da adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında alınan ve 18 sayfa olduğu öğrenilen ikinci ifadesi beş saat sürdü.

Kent Uzlaşısı kapsamında gözaltında olanların ifadesi eş zamanlı alındı. İBB soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'ın da ifadeleri sona erdi. 

İmamoğlu, dün de yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermiş 121 sayfalık ifade tutanağında kendisine  isnat edilen tüm suçlamaları reddetmişti.

İmamoğlu'nun şimdi adliyeye sevkedilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19:30 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.

 İmamoğlu'nun sevk edileceği Çağlayan Adliyesi'nde olağanüstü önlemler alındı. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ifade
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