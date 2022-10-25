İmar Affı Prefabrik Ev Satışlarını Patlattı

Kamuoyunda imar affı söylentisin gündeme gelmesi prefabrik ev satışlarının artmasına yetti. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte imar barışı meclisteki siyasi partilerin gündemine girmiş bulunuyor.

Kamuoyunda imar affı söylentisin gündeme gelmesi prefabrik ev satışlarının artmasına yetti. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte imar barışı meclisteki siyasi partilerin gündemine girmiş bulunuyor.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan yeni teklifle birlikte CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen Yapı kayıt belgesi başvurularına ilişkin önerge prefabrik ev piyasasının hareketlenmesine yol açtı. Sektörde üretim yapan firma yetkililerinden alınan bilgiye göre kış sezonunun yaklaşmasına rağmen satışlardaki artış hızlandı.

İmar Barışında Vatandaş Neden Prefabrik Evlere Yöneliyor?

Bu sorunun cevabı son derece basit. Prefabrik yapı sektöründe üretilen evlerin en önemli özelliği hızlı kurulum avantajına sahip olması. Bunun yanı sıra yapı güvenliği, yalıtım avantajı, farklı ustalara ihtiyaç duyulmaması ve ekonomik prefabrik ev fiyatları bu yönelimdeki öne çıkan etkenler arasında.

Hızlı Kurulum En Önemli Avantaj

Prefabrik evler klasik betonarme gibi konut modellerine göre en az yüzde 70’lere varan oranlarda daha hızlı kurulabiliyor. Bu durum imar barışı gibi sınırlı zamanlarda getirilen aflarda vatandaş için en büyük umut kapısı oluyor. İmar affı veya imar barışı söylentisi çıkar çıkmaz veya seçime yakın dönemlerde prefabrik evler vatandaşın umudu oluyor. Örneğin 2+1 prefabrik evin kurulumu 2 veya 3 gün içerisinde tamamlanabiliyor. 100 m2 3+1 evin kurulum süresi ise 3 – 4 gün gibi kısa bir zamanda gerçekleştirilebiliyor. Betonarme konutlarda aylarca süren inşa süreçleri hazır evlerle günler içerisinde son buluyor.

Tam Deprem Güvenliği İçin Çelik Ev

Prefabrik yapı sektöründe üretilen evler yapı güvenliği ile de öne çıkıyor. Hafi çelik evler en güvenli konut modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu güvenli evlerin duvardan çatıya tüm iskeleti çelik sistemlerle örgülü. Sektörün kazanımı yeni teknolojiler güvenli evlerin hazırlanmasında önemli etkenler arasında. Örneğin çelik bağlantılarda kaynak uygulaması geride bırakılarak tamamen cıvata somunlu birleşim sistemine geçilmiş. Yapı güvenliğindeki bir diğer önemli unsur üretim öncesi gerçekleştirilen statik hesaplamaları. Ev için çok önemli olan bu konu prefabrik yapıların henüz tasarım aşamasında özel yazılım programların kullanımıyla gerçekleştiriliyor. Prefabrik ve çelik evler bu uygulama avantajıyla en güvenli konut modelleri arasında öne çıkıyor. Bir diğer önemli güvenlik uygulaması ise elektrik tesisatı. Prefabrik yapı sektöründe üretilen evlerin her birinin elektrik projeleri özel yazılım programda hazırlanıyor. Proje uygunluğu saha üretim aşamalarında kontrollerden geçirilerek prefabrik ev elektrik açısından da tam yangın güvenliğine kavuşuyor.

Prefabrik Ev Usta Sorunlarına Son Veriyor

Prefabrik evlerin müstakil konutta en çok tercih edilen model olmasındaki en önemli avantajlarından biri de usta sorunlarını ortadan kaldırmasıdır. Bu evler modern tesislerde ön üretimli olarak imal ediyor. Duvardan çatıya, pencereden kapıya, elektrikten su tesisat malzemelerine, boyasına kadar tüm malzemeleri fabrikada hazırlanıyor. Üretimi tamamlanan prefabrik ev başka malzemelere ihtiyaç duyulmadan araca yüklenerek kurulum yerine doğru yola çıkıyor. Türkiye’nin neresinde olursa olsun köy, şehir, yayla fark etmeksizin bu evler aracın gittiği her yere ulaştırılabiliyor. Sevkiyatın tamamlandığı gün bölgede hazır edilen firma profesyonel ekibi evin kurulumuna başlıyor. Günler içerisinde prefabrik ev farklı ustalara gerek duyulmadan kurulum yapılarak oturuma hazır hale getiriliyor. Evi iç ve dış boya işçiliği de firma boya ekiplerince gerçekleştiriliyor. Bu evlerle Anadolu’nun birçok bölgesinde yaşanan usta sorunları tamamen geride bırakılıyor. Firma profesyonel ekipleri duvardan çatıya, pencereden kapıya, su tesisatından elektriği, boyaya kadar evin hazırlanmasında aktif rol alıyor.

Konteyner Ev Aynı Gün Hazır Oluyor

Prefabrik yapı sektöründe tasarlanıp üretilen yenilikçi ev modellerinden biri de konteyner ev. Bu ev modeli duvardan çatıya, elektrikten su tesisatına tuvalet armatürlerine varana kadar hazır sevk ediliyor. 1+1 konteyner ev araçtan indirilir indirilmez oturuma hazır hale geliyor. Birleşimli modelle üretilen 2+1 konteyner ev modelleri ise sevkiyatın tamamlandığı gün içerisinde sadece 6 saatte oturuma hazır hale geliyor. Konteyner evinizi sipariş verir vermez evinizin kurulacağı zemini hazırlayın aynı gün yeni ev sahibi olun.