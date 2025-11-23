İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan heyetin İmralı ziyaretine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Heyetin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a soracağı ilk soru da belli oldu.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmıştı. CHP ile Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından İmralı’ya gidecek heyet, yalnızca AK Parti–MHP–DEM Parti temsilcilerinden oluşacak. AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit heyette yer alacak. 

DETAYLAR BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmî başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.

MİT ORGANİZE EDECEK

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

TUTANAK TUTULABİLİR

Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

Meclis heyetinde AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti’den Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yer alacağı bildirilmişti.. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI YOK

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

ÖCALAN'A SORULACAK İLK SORU

Teröristbaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.

Öte yandan, güvenlik kaynakları İmralı ziyaretinin sürece katkı sağlayacağı görüşünde. Kaynaklar, görüşmede Öcalan’ın vereceği mesajların örgütün silah bırakma sürecini ve Suriye’nin kuzeyindeki SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu hızlandıracağını belirtiyor.

Güvenlik kaynaklarına göre geçtiğimiz günlerde Zap’tan çekilen PKK, İmralı ziyaretinin tamamlanması ve Öcalan’ın vereceği mesajlardan sonra çok kısa süre içinde Metina’dan çekilerek, oradaki mağaraları boşalttığına yönelik yeni bir açıklama gelecek. Güvenlik kaynakları, çekilme açıklamasından sonra Zap’ta iki mağaranın boşaltıldığını sahada bizzat teyit etti.

Türkiye Gazetesi

