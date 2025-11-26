  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmzalar atıldı... SMA ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak!

İmzalar atıldı... SMA ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak

Güncelleme:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Polifarma İlaç arasında, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı, önceki gün Ankara'da başladı. Kurultayın ikinci gününde, TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda TÜSEB-Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör 'Bioxy' de ilk kez tanıtıldı. Birden fazla üst düzey fonksiyonu tek bir platformda sunan cihaz, evde bakım hizmetlerinde hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için yeni nesil klinik destek sağlayacak.

NADİR VE GENETİK HASTALIKLAR İÇİN AR-GE KAPASİTESİ ARTILACAK

SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip Nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak. TÜSEB-Polifarma iş birliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütülecek. Yerli SMA ilacı ve ham maddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır" diye konuştu.

'VERİLERİ ANLIK OLARAK GÖNDEREBİLİYOR'

Kervan, TÜSEB-Biosys iş birliği ile üretilen ev tipi mekanik ventilatörün dünyada ilk olduğunu belirterek, "Yoğun bakımlarda solunum cihazından ayıramadığımız hastalarımızın artık evlerine taburcu olabileceği, aileleri ile birlikte olabileceği bir cihaz. Bu verileri anlık olarak gönderebiliyor. Hastanın evde bir şeye ihtiyacı olduğunda, veri gönderilen sağlık merkezindeki doktor ya da hastane o hastaya uzaktan müdahale ve hastanın yakınlarına destek olabilecek bir yöntem gelişiyor" dedi. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler Spinal Müsküler Atrofi sma tüseb Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliği protokolü SMA ilacının üretimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı uyardı: AK Parti'nin ''torbası''ndan zam yağmuru çıktı! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Anne, baba ve 5 yaşlarındaki kızları öldürülmüştü... Aile boyu katliamda katil kim ? Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! İmralı'ya yapılan komisyon heyeti ziyareti sonrası ilk anket... Vatandaşın tavrı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi!
Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek! Siyasette yeni bir ittifak geliyor: 4 parti birleşecek! 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı 157 gündür tutuklu Fatih Altaylı'ya hapis cezası! Kararı duyunca elindeki kağıtları fırtlattı Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı