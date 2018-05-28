İnce'den Erdoğan'a: ''Ata bin de görelim''

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Balıkesir 'de düzenlediği mitingde halka seslendi. İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kuvayi Milliye'nin kenti Balıkesir . Bir soru soracağım size. Acaba stadyuma gitsek sığar mıyız? Hemşerim dün meydanda yapamadı mitingi. Geçenlerde Samsun'da sahneye çıktım. Bisiklete bindim. Geçen 'sen bisiklete binmeye devam et' demiş. Ben bisiklete binmeye devam edeyim. Sen de ata bin de göreyim. Bir de dün bir şey daha demiş. Bana demiş ki... Yuhalamayın yalnız ben istemiyorum. Dün bana kukla demiş. Tabii kendisi sürekli yalan söyleyip pinokyo gibi burnu uzayacağı için bana kukla diyor. Aklı sıra Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni birbirimize düşürecek. Sen daha yasamayı yürütmeyi yargıyı bilmiyorsun. Sen her şeyde tek adam olmak istediğin için bu ince ayrıntıyı hala bilmiyorsun. Bizim aramıza fitne sokamazsın. Beraber yola çıktığın arkadaşlarından yanında kim kaldı? Gül, Arınç, Şener yanında yok. Tek başına kaldın.

Erdoğan diyor ki 'yerli otomobil yapacağız'. Sen ilkel düşünüyorsun, koltuğa, tekere talipsin ben otomobilin beynine talibim. Bir, otomobil yapmak. İki, otomobi yapan robotu yapmak. Üç, otomobili yapan robotu yapanın yazılımını yapmak. Ben buna talibim.

Az önce mezun olduğum okula gittim. Okul arkadaşlarımla 18 yaşında çekildiğim fotoğrafı bir daha çektik. Bazılarının 18 yaşında üniversite kantininde çekilmiş fotoğrafı olmayabilir. 8 dönem okuduğunu ispat etmen lazım. Birisi diyor ki 'peygamberimizin diploması mı var' diyor. Ona şöyle sormak lazım. Hz Peygamber 'benim diplomam var' dedi mi hiç?

"EĞİTİMİ PARASIZ, LAİK VE BİLİMSEL HALE GETİRECEĞİZ"

Eğitimi neden Balıkesir 'de açıklıyorum. Hedefimiz eğitimi parasız yapmaktır. Okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacaktır. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden rahatsızlık duymam. Ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitim siyasal hesaplaşma alanı olmayacak. Ayrımcılık olmayacak. Fen lisesi de imam hatip de aynı olacak. Taşımalı eğitim, ikili eğitim, birleştirilmiş sınıf kaldırılacak. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Çocuklarımızı istemedikleri okula göndermeyeceğiz. 24 Kasım'da öğretmenlere maaş ikramiyesi vereceğiz. 3600 ek gösterge vereceğiz. Performans düzenlemesine son vereceğiz. Öğrenciler size sözümdür. Hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. 500'er lira burs alacaksınız. YÖK'ü kaldıracağız. 10bin öğrenciyi her yıl yurtdışına göndereceğiz. Rektörler seçimle iş başına gelecek. Eğitimi parasız, bilimsel ve laik hale getireceğiz.

Değerli hemşerim şöyle bir laf etti. Ben dedim ki köprü kolay iş. 4.sünü İnce gelir yapar dedim. Bana verdiği cevap; 'Senin haddine mi düşmüş köprüyü yapmak'. Demirel'in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da niye seninkinden 100 liraya geçiyoruz?

Ben gönüllere köprü yapıyorum. Sana göre garibanız doğru. 2002'de milletvekili olduğumda sen milletvekili değildin. 16 sene aynı maaşı aldık. Ben niye gariban kaldım da sen niye zengin oldun? Sen bana gariban diyorsun ama ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Türk-Kürt, Alevi- Sünni, Sağcı- Solcu diye ayırmam.

"SEN ÖNCE AKP'NİN YIKTIĞI CAMİNİN HESABINI VER"

CHP diyor, cami yıktı. Camiler senin tapulu malın mı? Camiler hepimizin, müslümanların. Sen git AKP'nin girişte solda, 52 Evler'e gelmeden yıktığı camiyi gör. Biliyorsunuz değil mi? Sen önce onun hesabını ver. Yalan söyleme insanlara.

Değerli AK Partili kardeşlerim, cumhurbaşkanı olduğumda bak sana söz veriyorum. Kandırılma. Onu daha ilkokul mezunu olmayan FETÖ bile kandırdı. Sen kandırılma.Muharrem İnce senin türbanına karışmayacak. İster okulda, ister sokakta tak. Bu konu kapanmıştır.

"PENSİLVANYA'YA KİMİNLE GİTTİĞİNİ CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA AÇIKLAYACAĞIM"

Herkese FETÖ'cü dedin. Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almak için Pensilvanya'ya gittin mi ? Kiminle gittiğini biliyorum. Ona zarar gelmemesi için söylemiyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda açıklayacağım.

Ekonomi Bakanı diyor ki, 'Dolar kurlarını tanımıyorum' diyor. Başbakan, 'olsa da olur olmasa da olur' diyor. Dış mihrak varmış, bu dış mihrak bize meydan okuyormuş. Bir, eğer böyle bir dış mihrak varsa söz senin yanında duracağım. Uçaklar kalkmadan havaalanına para ödüyoruz. Hastalar yatmadan hastaneye para ödüyoruz. Yabancı bir güç varmış. Bu yabancı güç Türkiye'yi iflas ettirecekmiş. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu varmış. Dubai'ye Singapura yani para babalarına. 320 milyar dolarını Erdoğan borçlandı. Ben bu şirketten borç aldım. Borç aldığım şirket beni iflas ettirirse kazancı olur mu? Olmaz. Çünkü kazancını alamaz. Türkiye'den alacağı var alacağı. Ey aziz milletim seni kandırıyorlar.

"BEN ZEYTİNYAĞI YAPALIM DİYORUM, ERDOĞAN ZEYTİNLERİ KESELİM DİYOR"

Çiftçiye mazotu üç liradan vereceğiz. Domates ekiyorsan, salça ve ketçap olarak satarsan daha çok kazanç elde edersin. Bunun için marka olman lazım. İtalya, zeytini bizden bire alıp on beşe satıyor. Ben zeytinyağı satalım diyorum. Erdoğan zeytinleri keselim diyor.

Bir otomobilden 100 avro alıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim markamız yok. Bizim Mercedes'imiz yok. Ben diyorum ki, bu ülkenin gençlerini iyi yetiştirelim, dil öğretelim, mühendis yapalım. Gençler şunu unutmayın; Markalı olmazsa arkada olursun.

"GENÇLER CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREBİLECEK"

Cumhurbaşkanını eleştirebilecek genç, eleştirdi diye sabah polis gelmeyecek. Wikipedia'yı açacağım. Passolig kalkacak. Niye var ? Erdoğan, stadyuma girdiğinde protesto ediyorlar. Kim nerede oturuyorsa hemen tutuklayacaklar.

"YÖNÜMÜZ BELLİ, AVRUPA BİRLİĞİ"

Türkiye'de yapacağımız iş şu; Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bunu da üç Y ile yapacağız. Yönümüz belli olacak. Avrupa Birliği. Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye istiyoruz. Yöntemimiz demokrasi. İkinci Y, 'yönetim'. Yeni dönemde liyakatli bir ekip olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunu, Çanakkale ruhuyla başaracağız. Bu millet bulgur pilavıyla, üzüm hoşafıyla nasıl başardıysa öyle başaracağız.

"HAYVANCILARIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

Hayvancılıkla uğraşanlar, size bir yaşadığımı anlatayım. Size göre ben bu sorunu çözebilir miyim çözemez miyim siz yanıt verin. Rahmetli babam kurbanlık satardık. Bir bayram sabahı, mutlaka babamın evinde olurum arefe akşamı. Daha sonra bayram namazına giderim. Bayram sabahı kurbanlıkları alacaklar, ama ben milletvekili oldum. Anama sordum, 'Ahıra girecek miyim?' o da dedi ki, 'Baban kızar, gireceksin. Adamın biri dedi ki 'seni milletvekili Muharrem İnce 'ye benzettim. 'Yok, ben değilim amcaoğlumdur.' Ben bu hayvancıların sorununu çözer miyim, çözemez miyim? Hiç merak etmeyin. Sırbistan'dan et, Bulgaristan'dan saman almayacağız. Üreten bir Türkiye kuracağız. Ziraat Bankası'nın işi ne? Çiftçiye kredi vermek. Geçenlerde medya kuruluşuna 1 milyar dolar para verdi. Kime? Kuruluşu alana. Senin görevin çiftçiye kredi vermek. Benim cumhurbaşkanlığımda Ziraat Bankası, kredinin %80'ini çiftçiye verecek.

İstanbul, Ankara, İzmir'e gidip pergeli koyun elinizle 2 km çevirin 5 avm var. 1 avm 100 milyon dolar. Beşi 500 milyon dolar. 1 tane yapsana oraya. Kalan paraya 20 fabrika kurarsın. 40 bin kişi ekmek yer. Ben fabrika diyorum. Bacalar tütsün diyorum. O AVM diyor. Ben gelecek diyorum o tezek diyor.

"YÜZDE ELLİNİN ÜSTÜNÜ İSTİYORUM"

Balıkesir'den yüzde 50'nin üstünü istiyorum. Ayrıca yüzde 10 da enişte oyu istiyorum. Yüzde 10 enişte payının üstüne ilave yapacak mısınız? (Evet sesleri) Enişteye kampanyada da destek olun olur mu? Toplam 25 bin kişi yatırdı 15 bini Balıkesir 'den. Bankanın önünde bir kuyruk istiyorum. Miktar önemli değil.