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  3. 08 Nisan 2019 18:34

İnce’den Erdoğan’a ''milli irade'' çağrısı

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, "1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum" dedi.

İnce’den Erdoğan’a ''milli irade'' çağrısı
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CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’da seçim sonuçlarının neredeyse bütünü usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok” ifadelerine değinen İnce, milli irade çağrısında bulundu.

İnce mesajında, “1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, ’14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok’ sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

 

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