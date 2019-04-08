İnce’den Erdoğan’a ''milli irade'' çağrısı

CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’da seçim sonuçlarının neredeyse bütünü usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok” ifadelerine değinen İnce, milli irade çağrısında bulundu.

İnce mesajında, “1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, ’14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok’ sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.