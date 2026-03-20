  3. İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi

İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi

İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi
Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, herhangi bir saldırı veya olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu.

Adana İncirlik'teki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı çevresinde duyulan siren sesleri, sosyal medyanın gündemine oturdu. İncirlik Üssü'ne yönelik bir saldırı girişimi olduğu veya acil durum ilan edildiği yönündeki paylaşımlar üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

"Olumsuz bir durum yok"

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Türk hava sahasına giren 3 füze imha edilmişti

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Türk hava sahasına giren 3 füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. 

4 Mart 2026: İran'dan ateşlenen ilk balistik füze, Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye yöneldi. Füze, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca imha edildi. Mühimmatın parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. 

9 Mart 2026: Türkiye hava sahasına yönelen ikinci füze havada imha edildi. Mühimmat parçaları Gaziantep ve Diyarbakır'da boş arazilere düştü.

13 Mart 2026: İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendirilen üçüncü füze tespit edildi. Füze, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. 

