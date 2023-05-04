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İndirim gelen motorine bir indirim daha geliyor

İndirim gelen motorine bir indirim daha geliyor
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Art arda gelen zamlarla 1 yılda yaklaşık %70 oranında zamlanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün bir indirim daha geldi. Ancak araç sürücülerine bir daha indirim müjdesi geldi. İşte indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bitmek bilmeyen işgal harekatı ve döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, brent petrolde son 1 haftadır süren geri çekilmenin ardından beklenen indirim önce benzine ardından da motorine geldi.

Hatta yarın itibariyle bir indirim daha geliyor.

Akaryakıt fiyatları son olarak brent petrolün varil fiyatının 80 Dolar'ın altına düşmesiyle 29 Nisan Cumartesi itibariyle benzinde 90 kuruşluk indirim gelmişti. Benzinin litre fiyatına gelen bu indirime rağmen motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmamıştı.

Brent petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesinin de altına gerilemesiyle birlikte bugün itibariyle ( 4 Mayıs Perşembe günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1,30 TL'lik yeni bir indirim geldi.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Yarın bir indirim daha geliyor

Araç sahipleri bu indirim haberine sevinirken bir indirim müjdesi daha geldi. Buna göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda bir indirim daha bekleniyor. İndirimin 49 kuruş olacağı ifade edildi.

 LPG'YE KUR FARKI ZAMMI
 
Hatta LPG'ye önceki gün sessiz sedasız bir kur farkı zammı yapılmış ve bu kur farkı zam olarak LPG pompa fiyatlarına da yansımıştı.
 

2023 yılının başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

4 MAYIS PERŞEMBE İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde: 

Ankara
Benzin fiyatı: 20,79 TL
Motorin fiyatı: 18,78 TL
LPG fiyatı: 11,03 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,42 TL
Motorin fiyatı: 18,41 TL 
LPG fiyatı: 10,99 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,79 TL 
Motorin fiyatı: 18,85 TL
LPG fiyatı: 10,81 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana
Benzin fiyatı: 21,14 TL
Motorin fiyatı: 19,07 TL
LPG fiyatı: 10,44 TL

Adıyaman
Benzin fiyatı: 21,19 TL
Motorin fiyatı: 19,21 TL
LPG fiyatı: 10,56 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 21,42 TL
Motorin fiyatı: 19,47 TL
LPG fiyatı: 10,31 TL

Gaziantep
Benzin fiyatı: 21,16 TL
Motorin fiyatı: 19,22 TL
LPG fiyatı: 10,41 TL

Hatay
Benzin fiyatı: 21,02 TL
Motorin fiyatı: 19,06TL
LPG fiyatı: 10,41 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 21,10 TL
Motorin fiyatı: 19,19 TL
LPG fiyatı: 10,56 TL

Kilis
Benzin fiyatı: 21,02 TL
Motorin fiyatı: 19,08 TL
LPG fiyatı: 10,33 TL

Malatya
Benzin fiyatı: 21,12 TL
Motorin fiyatı: 19,18 TL
LPG fiyatı: 10,26 TL

Osmaniye
Benzin fiyatı: 21 TL
Motorin fiyatı: 19,04 TL
LPG fiyatı: 10,62 TL

Şanlıurfa
Benzin fiyatı: 21,17 TL
Motorin fiyatı: 19,22 TL
LPG fiyatı: 10,75 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. 

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

 

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