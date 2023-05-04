İndirim gelen motorine bir indirim daha geliyor

Art arda gelen zamlarla 1 yılda yaklaşık %70 oranında zamlanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün bir indirim daha geldi. Ancak araç sürücülerine bir daha indirim müjdesi geldi. İşte indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bitmek bilmeyen işgal harekatı ve döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, brent petrolde son 1 haftadır süren geri çekilmenin ardından beklenen indirim önce benzine ardından da motorine geldi.

Hatta yarın itibariyle bir indirim daha geliyor.

Akaryakıt fiyatları son olarak brent petrolün varil fiyatının 80 Dolar'ın altına düşmesiyle 29 Nisan Cumartesi itibariyle benzinde 90 kuruşluk indirim gelmişti. Benzinin litre fiyatına gelen bu indirime rağmen motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmamıştı.

Brent petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesinin de altına gerilemesiyle birlikte bugün itibariyle ( 4 Mayıs Perşembe günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1,30 TL'lik yeni bir indirim geldi.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Yarın bir indirim daha geliyor

Araç sahipleri bu indirim haberine sevinirken bir indirim müjdesi daha geldi. Buna göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda bir indirim daha bekleniyor. İndirimin 49 kuruş olacağı ifade edildi.

LPG'YE KUR FARKI ZAMMI

Hatta LPG'ye önceki gün sessiz sedasız bir kur farkı zammı yapılmış ve bu kur farkı zam olarak LPG pompa fiyatlarına da yansımıştı.

2023 yılının başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

4 MAYIS PERŞEMBE İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI