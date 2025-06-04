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İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

İnfaz düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeyle birlikte 19 bin 800 mahkum cezaevinden tahliye olacak. 

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

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Etiketler infaz düzenlemesi infaz paketi yargı paketi
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