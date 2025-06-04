İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Edin Dzeko için sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'ın devi onu istiyor!

Ne sebze bıraktılar ne de meyve... Türkiye'nin uçan istilacısının başına para ödülü kondu!

Türkiye'nin gizemli antik kentinde en az 4 bin yıllık bir tarihi keşif daha