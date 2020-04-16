İnfaz paketini hazırlayan MHP'li vekil Alaattin Çakıcı'nın avukatı çıktı

İnfaz Paketinin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Çakıcı, korona virüse karşı ağzına taktığı maske ile cezaevi kapısından çıkıp, kendisini bekleyen VİP aracına bindi. Araca eşlik eden bir konvoyla Ankara’dan ayrıldı. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi’nin sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Çakıcı gece yarısı eski Kırkpınar Güreş Ağası olan Mustafa Altınhan’ın Saroz’daki bir otelinde inzivaya çekildi.

Artı Gerçek'ten Sibel Hürtaş'ın haberine göre; Çiftçi, 2018 yılından bu yana Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapıyor. Zira sosyal medya hesabını da sadece bu avukat-müvekkil ilişkisi üzerinden kullanıyor. Çakıcı’ya ilişkin haberlere yönelik tekzip ve diğer duyuruları buradan yayınlıyor.

Peki Çakıcı’nın 2018’den önceki avukatı kimdi?

Kamuoyunun tanıdığı bir isim: Feti Yıldız.

Feti Yıldız

Öyle görünüyor ki; Feti Yıldız 2018’de seçimlerinde milletvekili seçilince avukatlık dosyalarını başka avukatlara devretmiş. Yıldız, aynı yıl MHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

2018’deki ilk işi de bir infaz paketi hazırlamak oldu. Hafızaları tazeleyelim, o dönem hazırladığı infaz paketi Meclis’e sunuldu. Ancak AKP, paket içinde uyuşturucu suçlarının da olduğunu öne sürerek, kanun teklifini gündemine almadı.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yargı reformu strateji planını açıkladı. Hemen ardından da birinci yargı paketi çıktı. Cezaevlerindeki korona virüs önlemleri kapsamında, AKP acelece ikinci yargı paketini hazırladı.

Kanun Teklifini ilk olarak MHP’ye götürdüler. MHP’de konuştukları isim de Partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız oldu. Çakıcı’nın avukatı, Çakıcı’yı cezaevinden çıkaracak, infaz paketine bire bir dahil oldu!

Muhalefetin buna sert itirazları var. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, daha önce yani MHP’nin ilk af paketini hazırladığı sürede Feti Yıldız’ın Çakıcı’nın avukatı olduğunu söyledi. Yıldız bu iddiayı yalanladı mı?

Hayır.

Hatta, bu dönemde Habertürk Gazetesi’nden Kübra Par’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı. Hakimlik sıfatını kaybetmiş kişiler tarafından, sırf ülkücü olmaları sebebiyle cezalar verildi.”

Durum ortada. Yıldız sadece Çakıcı’nın değil Kürşat Yılmaz’ın da arkadaşı. MHP’nin tüm milletvekillerinin katılımıyla Meclis’te kabul edilen infaz paketinin sadece Çakıcı’yı değil Kürşat Yılmaz’ı da kapsadığının altını çizelim.

Alaattin Çakıcı nasıl tahliye oldu? Çakıcı’nın suç dosyası hayli kalabalık. Eski eşini öldürmeye azmettirme, 15 kişinin yaralandığı Karagümrük Lokali baskınını azmettirme, bir gazeteci ve bir borsacıyı yaralamaya azmettirme suçlarından yargılandı. Bazı dosyaları Yargıtay’da bozulduğu, bazılarının ise infazı cezaevinde bulunduğu 16 yıllık sürede gerçekleşti. Yargı paketine tüm eleştirilere karşın, nitelikli yaralamaya ilişkin getirilen infaz indirimi ile mükerrerlere özgü infaz modelinin getirilmesi, Çakıcı’nın cezaevinden tahliyesini sağlayan en önemli dokunuşlar oldu.

Çakıcı serbest…

Yıldız’ın diğer arkadaşlarından mesela Kürşat Yılmaz’ın da serbest bırakılacağı ifade ediliyor.