Influencer Çağrı Dayı’dan gençlere 5 tüyo

Kendisi yeni nesil gençlerin hayali olan influencerlik ile ilgili oldukça önemli bilgilere yer verdi. Sosyal medyada bu işi bir meslek haline getirip hayalleri olan gençler için, influencer olmak isteyenler için çok önemli 5 tüyo verdi.

Influencer olarak aylık iyi para kazanılıyor mu ?

Tabiki sayfasının kalitesine göre rakamlar değişkenlik gösterebilir. Fakat iyi bir influencer hesabını örnek verecek olursak 10-30 bin arası bir kazanç elde edebilir.

Influencer olmak isteyenler ilk ne yapmalı ?

Öncelikle bu işi para için veya ün için yapmak isteyerek girişen herkes başarısız olur. Beynini buna odaklamasın kimse, çünkü beynini buna odaklar ve en ufak olumsuzlukta modunu düşürüp elinde sonunda bu işi yapmaktan vazgeçer. Bu işten keyif alarak eğlenerek yapsın. İşler kötü gitsede yapsın. Kaldı ki işlerini doğru yaptığı sürece işleri asla kötü gitmez. Bu işi emin olsunlar meslek haline getirdiklerinde o kadar keyif alacaklar ki aşık olacaklar bu mesleğe.

Peki diyelim bu dediklerinizi yaptılar doğru strateji olarak uygulayacakları şey ne olmalı ?

Doğru strateji şu ki öncelikle kendilerine has kitleleri olduğunu düşünerek, paylaşım yapacağı saatler günde atacakları paylaşım sayıları çok önemli, eğer günde 10 story atan bir hesap ise bu, günde 2 tane link paylaşımı eğer günde 5 tane story atıyorsa günde 1 tane link paylaşımı yapmaları etkili olacak. Ve sabah 9-10 arası, akşam 6-9 arası en etkili saatlerdir. Bir linkin ürünleri, ürünlerin bedenlerinin tek tek tükenmemiş olduğuna bakmaları, gene olarak kitlesine uygun linkler hazırlamak gibi önemli etkenleri tek tek gözden geçirmeleri lazım. Link dışı satış oluyorsa eğer, bu hatalarını 2.gün yapmamak için planlar geliştirmeliler, misal link içi satış olmuyor, bunun için sayfalarında anketler yapıp kitlesinin neler istediğini sorabilirler. Doğru link doğru strateji uyguladıkları takdirde ray yavaş yavaş yoluna girecektir.

Sadece Trendyol, Hepsiburada gibi yerlerde mi influencer olunuyor?

Hayır, tabi ki her hangi bir yerle her zaman anlaşabilirler.

Her hangi bir eğitimi falan gereklimi bu işin ?

Hayır, fakat aklına soru takılan olursa bana istedikleri zaman sosyal medya hesaplarımdan ulaşıp sorabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.