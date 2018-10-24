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  3. 24 Ekim 2018 20:16

İngildere'de ''yapılamaz'' denildi Türkiye'de şifa buldu

İngiltere'de "Mavi bebek" sendromu olarak bilinen hastalığa yakalanan Fayzan Sayed Türkiye'de şifa buldu.

İngildere'de ''yapılamaz'' denildi Türkiye'de şifa buldu
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"Mavi bebek" sendromu olarak da bilinen siyanotik doğumsal kalp hastalığı (Fallot Tetralojisi)  ile dünyaya gelen ve akciğer damar kapağında gelişen yetersizlik nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Hindistan asıllı 17 yaşındaki Fayzan Sayed, Türkiye'de başarıyla  uygulanan anjiyo yöntemiyle akciğer damar kapağı takılması (Transkateter Pulmoner Kapak İmplantasyonu) işlemiyle sağlığına kavuştu.

Doğumsal kalp anomalisinin vücudunun mavi renge dönüşmesine neden  olduğu Sayed, henüz iki yaşındayken yaşadığı Dubai'de ameliyata edildi. 17  yaşındaki Sayed'in, geçen yıl yapılan rutin takibi sırasında, kalp kapağında  kaçak olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Sayed ailesi, dünyanın önemli çocuk kardiyoloji  uzmanlarıyla çocuklarına, cerrahiye gerek kalmadan anjiyo yöntemi ile akciğer  damar kapağı takılması için görüşmelere başladı.

Başta İngiltere, ABD, İtalya ve Dubai'den bu alanda isim yapmış önemli  hekimlerle görüşen Sayed ailesine, işlemin ancak Türkiye'de Prof. Dr. Ahmet  Çelebi ve ekibi tarafından gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Bunun üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve  Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü Eğitim Görevlisi olan Prof. Dr.  Çelebi'ye ulaşan aile, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Türkiye'ye geldi.

Yapılan incelemenin ardından Sayed'e, Transkateter Pulmoner Kapak  İmplantasyonu yönteminin uygulanabileceği tespit edilerek, işlem aynı gün  gerçekleştirildi.

Bu yöntemle sağlığına kavuşan Sayed, şimdilerde hayallerini  gerçekleştireceği günlerin gelmesini bekliyor.

"Kliniğimiz bu konuda dünyanın en iyi durumdaki merkezi"

Feyzan Sayed'e uygulanan yönteme ilişkin AA muhabirinin sorularını  yanıtlayan Prof. Dr. Çelebi, "Hastamız bize, İngiltere'de anjiyo yöntemiyle kapak  implantasyonun mevcut onaylı kapaklarla yapılamayacağı, bunun ancak ameliyatla  gerçekleştirilebileceğinin iletilmesi üzerine ulaştı. Geliştirdiğimiz teknikle  dünyadaki en büyük seriyi gerçekleştirdik. 90'ın üzerinde hastaya, pulmoner  kapağı, kapak yerleştirme tekniğiyle başarılı şekilde implant ettik. Hasta,  sadece İngiltere değil, İtalya, Dubai, ABD gibi birçok yerle yazışmış. Sorunun,  onaylanmış ve piyasada bulunan perkütan kapaklarla çözülemeyeceği veya yapılsa  bile hem riskli hem de fonksiyonun bozuk olacağı söylenmiş. Daha sonra oradaki  hekimler hastaya bizim ismimizi vermiş. Aynı seansta hem içine kapak implante  edilecek stenti hem de kapağı sorunsuz bir şekilde anjiyo yöntemiyle kasıktan  girerek yerleştirdik. Şu anda kapağı tam olarak fonksiyonel şekilde çalışıyor ve  hem kapakta hem de etrafında hiç kaçak yok." diye konuştu.

Yöntemle, hastane yatışlarının kısaldığını, tekrar tekrar yapılan  cerrahiye bağlı kesi olmadığını, çok ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmadığını  aktaran Çelebi, diğer yöntemin başlı başına bir ameliyat olduğunu, göğsün  kesilip, kalbin akciğer makinesine bağlandığını, hastanın bir süre yoğun bakımda  kaldığını ve bazen de ölüm dahil önemli komplikasyonların geliştiğini dile  getirdi.

Prof. Dr. Çelebi, işlemin anjiyo yöntemi gibi kasıktan iğneyle  girilmesinin ardından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Şu anda çok yeni geliştirdiğimiz bir teknik olması sebebiyle uzun  dönem sonuçlarını bilmemekle birlikte kısa ve orta dönem sonuçlarımız cerrahiden  çok daha iyi. Bu tekniği yaklaşık 4 yıldır uyguluyoruz. Bu süre içerisinde kapak  ömürleri, cerrahi kapaklara göre daha da uzun olacak gözüküyor. Bir kapak dışında  erken dönemde cerrahi gerektiren olmadı. Cerrahi kapaklarda yeniden ameliyat ve  girişim daha sık görülen bir şey. Şu ana kadar işlemi yaptığımız en büyük  hastamız 60, en küçük hastamız 5 yaşında. Cerrahi ihtiyaç olmadan kasıktan anjiyo  yöntemiyle kapağı implant edebiliyoruz. 90'dan fazla hastaya uyguladığımız sağ  kalp çıkım yolu çok geniş hastalardaki bu yöntemde, hem en geniş çaplardaki çıkım  yollarına uygulamada hem de uygulama sayısında dünyada bir numaralı merkeziz.  Pulmoner kapak implantasyonu ihtiyacı  olan hastalarda gerek diğer kapaklar  gerekse bizim kullandığımız kapakta maksimum yüzde 20-30 başarının üstüne  çıkılamadı. Bizim pür kapak yetersizliği ile başvuran ameliyat edilmiş Fallot  Tetralojisi'nde oranımız yüzde 85 civarında, önce eko ve anjiyoda balon ölçümleme  ile uygun hastaları seçiyoruz. Uygun bulduğumuz hastalarda ise başarı oranımız  yüzde 100. Bu hiç şüphesiz tüm dünyada en yüksek oran."

Tekniğin, kullanılan mevcut yöntemin geliştirilmesiyle elde edildiğini  aktaran Çelebi, yöntemi gözlemlemek için çeşitli ülkelerden hekimlerin Türkiye'ye  geldiğini sözlerine ekledi.

"Bu bizim rüyamızdı"

Fayzan Sayed'in babası Alim Sayed de oğlunun küçük yaşta bir kez  ameliyat olduğunu, onun üzerinden yıllar geçtikten sonra tekrar kapak ihtiyacının  gündeme geldiğini söyledi.

Sayed, bunun üzerine yeniden bir cerrahi işlem gerçekleştirilmeden  kapak ihtiyacının anjiyo yöntemiyle giderilebileceğini öğrendiklerini ve uzman  arayışına girdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu amaçla İngiltere ve birçok ülkede doktorla görüştük ancak bu  yöntemle işlemin mümkün olmadığı söylendi. İtalya'da da bu işi Türkiye'den Prof.  Dr. Ahmet Çelebi'nin yaptığını öğrendik. Dünyanın en ünlü pediatrik  kardiyologları 'Bu işi yapsa yapsa Prof. Dr. Ahmet Çelebi yapar.' dediler. Ahmet  hoca ile iletişime geçtik ve İstanbul'a geldik. Burada işlem başarılı bir şekilde  tek seansta yapıldı. Bu işlemin yapılması bizim rüyamızdı. Yani bu işlemin, her  şeyin yolunda gitmesi, tek seansta yapılması, bunun için şükrediyoruz, ekibe çok  teşekkür ediyoruz. Tekrar belirtmek istiyorum ki burası bu konuda dünyadaki en  iyi merkez ve ben bu sorunla boğuşan tüm ailelere kesinlikle bu merkezi  önereceğim."

Fayzan Sayed de önceleri çok endişeli olduğunu dile getirerek, "Çünkü  cerrahi mi gerekecek, yoksa anjiyo yöntemiyle yapılabilecek mi bilmiyorduk. Bunun  için bu sene üniversiteyi kaçırdım. Ama bu sonuç beni ve ailemi çok memnun etti.  Tabii ki çok mutluyum." diye konuştu.

AA

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