İngiliz turist Muğla’da dehşeti yaşadı

İngiltere’nin Essex bölgesinden yaşayan 38 yaşındaki Melanie Lightowler’ın iddiaları İngiliz basınında gündem yarattı. Ülkesinde güzellik salonu işleten Lightowler, geçtiğimiz yıl Hisarönü’nde barmen olarak çalışan bir adamla tanıştı.

Adı açıklanmayan adamla ülkesine döndükten sonra da konuşmaya devam eden Lightowler, Türk barmenle nişanlandı. Geçtiğimiz hafta nişanlısıyla evlenmek için yeniden Türkiye’ye gelen Lightowler, adam tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

The Sun’da yer alan habere göre adamın pasaportunu yırttığını ve kendisini bir eve kapatarak tecavüz ettiğini söyleyen Lightowler, İngiltere’deki kuzenine telefonla durumu anlattığını, onun da Türk polisine haber verdiğini belirtti.

Polislerin kendisini evden kurtardığını ancak tecavüz iddialarını ciddiye almadıklarını ifade eden Lightowler, “36 saat boyunca beni rehin tuttu. Tecavüze uğradım ve öldürebilirdim. Ancak yalnızca pasaportuma zarar verdiği için işlem yapıldı” dedi.

