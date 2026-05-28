İngiltere kahraman Türk vatandaşını konuşuyor: Minik çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

Güncelleme:

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk restoran müdürü Onur İnci, yola fırlayan küçük bir kız çocuğunu ezilmekten kurtarmak için kendi canını hiçe sayarak hızla gelen motosikletin önüne atladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda küçük kız yara almadan kurtulurken, kahraman Türk müdür omzundan ağır yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra, bir Türk vatandaşının kendi hayatını hiçe sayarak sergilediği inanılmaz bir kahramanlık hikayesini konuşuyor.

Bölgenin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda, Türk restoranı müdürü Onur İnci, büyük bir faciayı saniyeler farkıyla önledi.

Saniyeler İçinde Gelen Kahramanlık Kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan detaylara göre; ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden trafiğin aktığı yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada çocuğa doğru hızla yaklaşan bir motosikleti fark eden Onur İnci, olağanüstü bir refleks göstererek hiç düşünmeden ileri atıldı. Küçük çocuğu son anda iterek güvenli alana çıkmasını sağlayan İnci, maalesef hızla gelen motosikletin çarpmasından kaçamadı ve çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

Çocuk Kurtuldu, Kahraman Müdür Ameliyata Alınacak

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci'nin, çarpmanın şiddetiyle omzunda ciddi bir hasar oluştuğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı bildirildi.

Türk müdürün bu fedakarca müdahalesi sayesinde küçük kız çocuğu korkunç kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu. Olay sonrası büyük bir panik ve ardından minnet duygusu yaşayan çocuğun ailesi, İnci'ye teşekkür ederek çocuklarının onun sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.

"Kendi Canını Hiçe Saydı": İngiltere Bu Fedakarlığı Konuşuyor

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır tanınan ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Onur İnci'nin bu cesur hareketi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kazanın en yakın tanıklarından biri olayı şu sözlerle anlattı: "Her şey birkaç saniye içinde oldu. Çocuk direkt yola çıktı. Onur hiç düşünmeden koştu ve kendi canını düşünmedi. Eğer o an müdahale etmeseydi çok daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik."

İngiliz yetkililer olayla ilgili resmi bir inceleme başlatırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin polis ekiplerince detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

İHA

Etiketler Onur İnci Londra Türk restoran müdürü Wimbledon motosiklet kazası İngiltere kahraman türk yurtdışı güvenlik kamerası görüntüleri video
