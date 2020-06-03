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  3. 03 Haziran 2020 17:37

İngiltere'de, ülkelerin korona risk oranlarını gösteren harita paylaşıldı

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Daily Mail, ülkelerin koronavirüse karşı risk oranlarını gösteren bir harita yayımladı.

İngiltere'de, ülkelerin korona risk oranlarını gösteren harita paylaşıldı
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Corona virüsü salgınının Avrupa’da en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere, yurt dışı turizmini ve havacılığı canlandırmayı planlıyor. Alınan kararlarla birlikte ülkeye giriş yapan turist ve vatandaşlara 14 gün zorunlu karantina uygulanması kararı sonrasında turizm şirketleri ve İngiliz siyasetçiler tatilde öne çıkan İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin bu uygulamadan muaf tutulması konusunda baskı yapmaya başladı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, bu kuralın gevşetilebileceği ülkeleri de sıralayarak bir harita hazırladı. Haritada 1  Haziran’dan itibaren her ülkenin günlük corona virüsü vaka sayısı nüfusun 1 milyonuna ölçeklendirildi.

Haritada Birleşik Krallık’ta her 1 milyon insanda 28.52 doğrulanmış corona virüsü vakası tespit edildiği belirtilirken sıralama şu şekilde devam ediyor:

Birleşik Krallık– 28.52

İspanya– 4.30

Fransa– 3.94

İtalya– 5.87

ABD– 59.84

Yunanistan– 0.19

Portekiz– 29.13

Hollanda– 10.80

Türkiye– 9.85

İrlanda– 12.35

Almanya– 3.98

Belçika– 16.82

Meksika– 24.45

Fas– 0.73

Avustralya– 0.39

Sözcü

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