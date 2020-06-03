İngiltere'de, ülkelerin korona risk oranlarını gösteren harita paylaşıldı

Corona virüsü salgınının Avrupa’da en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere, yurt dışı turizmini ve havacılığı canlandırmayı planlıyor. Alınan kararlarla birlikte ülkeye giriş yapan turist ve vatandaşlara 14 gün zorunlu karantina uygulanması kararı sonrasında turizm şirketleri ve İngiliz siyasetçiler tatilde öne çıkan İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin bu uygulamadan muaf tutulması konusunda baskı yapmaya başladı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, bu kuralın gevşetilebileceği ülkeleri de sıralayarak bir harita hazırladı. Haritada 1 Haziran’dan itibaren her ülkenin günlük corona virüsü vaka sayısı nüfusun 1 milyonuna ölçeklendirildi.

Haritada Birleşik Krallık’ta her 1 milyon insanda 28.52 doğrulanmış corona virüsü vakası tespit edildiği belirtilirken sıralama şu şekilde devam ediyor:

Birleşik Krallık– 28.52

İspanya– 4.30

Fransa– 3.94

İtalya– 5.87

ABD– 59.84

Yunanistan– 0.19

Portekiz– 29.13

Hollanda– 10.80

Türkiye– 9.85

İrlanda– 12.35

Almanya– 3.98

Belçika– 16.82

Meksika– 24.45

Fas– 0.73

Avustralya– 0.39