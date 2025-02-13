İngiltere'den Türkiye'ye gideceklere ölümcül uyarı

İngiltere, Türkiye'ye seyahat edecek olan vatandaşları için yaptığı uyarılara "kaçak ve sahte içki ölümlerini" de ekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ankara ve İstanbul’da 100'den fazla kişinin metil alkol ile üretilen sahte içkileri içtikten sonra öldüğüne dair haberlerin basında yer almasının ardından Türkiye ile ilgili acil bir seyahat uyarısı yayınladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı uyarıda, "İstanbul'da yasadışı olarak üretilen sahte alkol ürünlerini içen kişiler hayatını kaybetti ya da ciddi hastalıklar yaşadı" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edeceklere alkollü içkileri yalnızca lisanslı tekel dükkanlarından almaları, içki şişelerinin etiketlerini ve kapaklarını kontrol etmeleri ve ev yapımı alkollü içeceklerden uzak durmaları uyarısında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısında ayrıca Mart’ta başlayacak olan Ramazan süresince “Orta Doğu ülkelerinde” uyulması gereken kuralları da güncelledi. Bakanlık Ramazan’da Türkiye’de “arabanız da dahil olmak üzere gündüz vakti halka açık yerlerde yemek yemek, içecek içmek, sigara içmek veya sakız çiğnemek; yüksek sesle müzik dinlemek veya dans etmek; toplum içinde küfür etmek” tehlikeli sonuçlar doğurabilir, diyor.

Seyahat uyarısında ayrıca Türkiye’ye seyahat edeceklerin kıyafetlerinin de “yerel kurallara” göre olması çağrısı da yapıldı.

İşte İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı o uyarı metni: