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  3. 25 Aralık 2020 14:25

İngiltere'den Türkiye'ye tahliye uçuşları başladı

İngiltere ve Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçuşlarına başladı.

İngiltere'den Türkiye'ye tahliye uçuşları başladı
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Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika'dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika'ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıklamıştı.  Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından THY uçağıyla Londra'ya gitti.

 

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