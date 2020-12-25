İngiltere'den Türkiye'ye tahliye uçuşları başladı

Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika'dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika'ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıklamıştı. Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından THY uçağıyla Londra'ya gitti.