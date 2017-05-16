İngiltere'nin en köklü firmasına kanca attılar !

İzmir merkezli Anatolia Tarım Ürünleri, İngiltere’nin köklü ve önde gelen gıda şirketlerinden Whitworths Limited şirketini satın aldı. Bu satın alma ile birlikte Anatolia kuru meyve, kuruyemiş ve bakliyat sektörlerinde Avrupa’nın en büyük işleme ve paketleme firmalarından biri konumuna geldi.

Konu ile ilgili Anatolia Tarım adına yapılan açıklamada “Whitworths Ltd.’in marka bilinirliği ve Anatolia’nın uluslararası pazarlardaki tecrübesi bir araya getirilerek üreticiden nihai tüketiciye güvenilir ve geniş kapsamlı bir tedarik zinciri oluşturulması hedeflenmektedir” denildi.

1886 YILINDA KURULDU

1886 yılında İngiltere’de kurulan Whitworths 40 yıla yakın bir süredir Anatolia’nın kuru meyve sektöründe önemli bir müşterisi ve aynı zamanda iş ortağı. Merkezi Irthlingborough, Northamptonshire’de bulunan firmanın yaklaşık 450 çalışanı olup pazar payı ve ciro bazında İngiltere’de alanında lider konumda.

ANATOLİA'NIN 300 ÇALIŞANI VAR

Anatolia, kuru meyve sektöründe kökleri 1965 yılına dayanan ve yaklaşık 300 çalışanıyla İzmir Kemalpaşa’da faaliyet göstermekte olan bir firmadır.

İngiltere ve Avustralya’daki market zincirleri başta olmak üzere Japonya, Kanada, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu bir çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Bu satın alma işlemi ile birlikte Whitworths’ün İngiltere dışındaki pazarlarda da büyümesi ve Anatolia’nın Türkiye’deki paketleme- işleme altyapısı sayesinde mevcut müşterilerinin taleplerinin de çok daha iyi bir şekilde karşılanması öngörülmektedir.