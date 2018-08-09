İnşaat işçisine 160 bin TL’lik talih kuşu kondu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin düzenlediği kampanyaya katılarak çekiliş hakkı kazanan inşaat işçisi 160 bin TL değerinde son model otomobilin sahibi oldu.



Bandırma’da bulunan bir alışveriş merkezi düzenlediği bir kampanya ile 250 TL ve üzerinde alışveriş yapan müşterilerine bilet vererek çekiliş hakkı tanıdı. Aralarında notebook bilgisayarlar, cep telefonları gibi değerli hediyelerin bulunduğu çekilişte, büyük ikramiye olan piyasa değeri 160 bin TL’lik son model bir otomobil inşaat işçisine çıktı.



Bandırma’da uzun yıllardır ikamet eden ve inşaatlarda fayans işçiliği yapan Mehmet Salih Baran (40) eşi Işık Baran ile birlikte kampanyayı düzenleyen alışveriş merkezinden alışveriş yaparak çekilişe katılma hakkı kazandı. 47 bin kişinin katıldığı kampanyanın sonunda alışveriş merkezi tarafından düzenlenen organizasyonla noter huzurunda hediyeler sahiplerini buldu. Kampanyanın büyük ödülü olan son model otomobile sıra geldiğinde ise çekilişten talihli inşaat işçisinin adı çıktı. Çekiliş törenine eşi ile birlikte katılan talihli Mehmet Salih Baran ise kazandığı ödül karşısında hem sevinçli hem de üzüntülü anlar yaşadı. Yıllardır inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan talihli inşaat işçisi Salih Baran, büyük ikramiyeyi kazandığı için sevindiğini ancak kirada oturduğu ve ev sahibi olmadığı için de son model otomobili satıp ev alacağı için de biraz üzgün olduğunu söyledi.







Baran : Alışveriş yaparken arabaya dokundum ve benim olacak dedim

Yaşadığı sürpriz hediye şokunun ardından İHA’ya konuşan talihli inşaat işçisi Salih Baran, "Evimin ihtiyacı olan bir çamaşır makinesi almak için kampanyayı düzenleyen alışveriş merkezine geldim. Alışverişimin karşılığında kampanyaya dahil oldum ve çekiliş hakkı kazandım. Sonucunda da otomobili kazandım. Kısmetse bu otomobili satıp kendimize bir ev alacağız. Çünkü kirada oturuyoruz. Bandırma’da inşaat işleri ile uğraşıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyordum ama herkesin tabi gönlünden böyle birşey geçer. Hayallerimin ötesinde bir duygu ve sevinç bu. Alışveriş yaparken bu arabaya dokundum ve benim olacak bana çıkacak dedim " diye konuştu.



Talihli inşaat işçisinin eşi Işık Baran ise, "Beklemiyordum ben. Eşimle birlikte gelip alışveriş yapmıştım. Bize çıkmaz diye bekliyordum ama çıktı. Çok mutluyum" dedi.







Turgut : Talihli ailemize hayırlı olsun

Kampanyayı düzenleyen alışveriş merkezinin sahiplerinden Emin Turgut da kampanya hakkında bilgiler verdi. Turgut, "Mağazamızın Şubat ayında başlattığı bir kampanya vardı. 250 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkı veriyorduk. Bu kampanya kapsamında büyük hediye olarak bu otomobilimizi verdik. Çekilişimizi yaptık ve talihli kardeşimiz Mehmet Salih Baran oldu. Biz de mutlu olduk. Sonuçta bir kişiye çıkacaktı. Bu sevinci onlar yaşadı. Sağlıkla sıhhatle kullanmalarını diliyoruz. Kampanyaya katılım güzeldi. 47 bin 500 civarında kampanyaya katılan vardı. Büyük ikramiye otomobildi. İki adet akıllı telefon, üç adet notebook bilgisayar, dört adet büyük ekran televizyon ve beş adet de bisikletimiz vardı. Erdek ve Bandırma Şubelerimizden alışveriş yapan müşterilerimiz katıldı. Tabi çekilişte birşey çıkmayan müşterilerimiz var. Onlar da üzülmesinler. Bu işin doğasında bu var" şeklinde konuştu.



Daha sonra mağaza sahiplerinden Emin Turgut, talihli aileye araçlarının anahtarlarını teslim etti.



