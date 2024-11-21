İnsan kaçaklığından rütbesi sökülen tuğgeneralin cezası belli oldu
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Para karşılığı Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla TSK'dan atılan ve rütbesi geri alınan eski tuğgeneral hakkında karar verildi.
Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Tuğgeneral B.Ç. ilk önce emekliliğe sevk edilmişti. Daha sonra B.Ç. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek TSK'dan atılmış ve rütbesi geri alınmıştı.
EKOL TV'nin haberine göre Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dikkat çeken B.Ç. hakkında yargı süreci tamamlandı. Mahkeme B.Ç. hakkında kararını verdi. Mahkeme, B.Ç.’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.
28 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI
B.Ç., makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 28 Haziran 2024 tarihinde tutuklanmıştı.
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