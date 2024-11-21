  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnsan kaçaklığından rütbesi sökülen tuğgeneralin cezası belli oldu

İnsan kaçaklığından rütbesi sökülen tuğgeneralin cezası belli oldu

İnsan kaçaklığından rütbesi sökülen tuğgeneralin cezası belli oldu
Güncelleme:

Para karşılığı Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla TSK'dan atılan ve rütbesi geri alınan eski tuğgeneral hakkında karar verildi.

Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Tuğgeneral B.Ç. ilk önce emekliliğe sevk edilmişti. Daha sonra B.Ç. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek TSK'dan atılmış ve rütbesi geri alınmıştı.

EKOL TV'nin haberine göre Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dikkat çeken B.Ç. hakkında yargı süreci tamamlandı. Mahkeme B.Ç. hakkında kararını verdi. Mahkeme, B.Ç.’ın eylemlerini sabit bularak 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

28 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

B.Ç., makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 28 Haziran 2024 tarihinde tutuklanmıştı.

Etiketler rütbesi sökülen tuğgeneral eski tuğgeneral insan kaçakçılığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada
Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı