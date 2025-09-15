İnsan ve makinenin büyük çatışması ''Kasparov ve Deep Blue: Rövanş'' ilk kez Tivibu’da

Birbirinden iddialı yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, eylül ayında seyircilerden tam not alan yeni dizi “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”ı platforma ekliyor. İlk kez ve sadece Tivibu’da yayınlanacak olan mini dizi, tarihi bir psikolojik gerilim öyküsünü konu alıyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, zengin içerik kütüphanesiyle dizi severleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizileri diledikleri zaman izleyebiliyor. Son dönemde Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devrialem, Kod Adı: Paris gibi başarılı dizileri ekranlara getiren Tivibu bu kez eylül ayında ‎“Kasparov ve Deep Blue: Rövanş” ‎mini dizisini izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Zekâ ve teknoloji karşı karşıya: Sınırları zorlayan psikolojik bir gerilim

Tarihi bir psikolojik gerilim mini dizisi “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”, 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’un IBM’in geliştirdiği Deep Blue adlı bilgisayara karşı oynadığı ve ilk kez bir bilgisayar karşısında mağlup olduğu tarihi oyun sonrasında yapılan rövanş mücadelesini konu alıyor. “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”, insanla makine arasında yalnızca satranç tahtasında değil, zihinlerde de yaşanan stratejik mücadeleyi gözler önüne seriyor. Dizi, tarihin en ikonik insan-makine satranç karşılaşmalarından biri üzerinden izleyiciyi üst düzey rekabetin hâkim olduğu satranç dünyasında heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.

Satranç dünyasının heyecanını, dramatik bir gerilim atmosferiyle harmanlayan yapım, alt yazı ve dublaj seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Tivibu, yenilikçi ve seçkin içeriklerle dizi deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor.