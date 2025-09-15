  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnsan ve makinenin büyük çatışması ''Kasparov ve Deep Blue: Rövanş'' ilk kez Tivibu’da

İnsan ve makinenin büyük çatışması ''Kasparov ve Deep Blue: Rövanş'' ilk kez Tivibu’da

İnsan ve makinenin büyük çatışması ''Kasparov ve Deep Blue: Rövanş'' ilk kez Tivibu’da
Güncelleme:

Birbirinden iddialı yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, eylül ayında seyircilerden tam not alan yeni dizi “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”ı platforma ekliyor. İlk kez ve sadece Tivibu’da yayınlanacak olan mini dizi, tarihi bir psikolojik gerilim öyküsünü konu alıyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, zengin içerik kütüphanesiyle dizi severleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizileri diledikleri zaman izleyebiliyor. Son dönemde Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devrialem, Kod Adı: Paris gibi başarılı dizileri ekranlara getiren Tivibu bu kez eylül ayında ‎“Kasparov ve Deep Blue: Rövanş” ‎mini dizisini izleyicilerin beğenisine sunuyor. 

Zekâ ve teknoloji karşı karşıya: Sınırları zorlayan psikolojik bir gerilim

Tarihi bir psikolojik gerilim mini dizisi “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”, 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’un IBM’in geliştirdiği Deep Blue adlı bilgisayara karşı oynadığı ve ilk kez bir bilgisayar karşısında mağlup olduğu tarihi oyun sonrasında yapılan rövanş mücadelesini konu alıyor. “Kasparov ve Deep Blue: Rövanş”, insanla makine arasında yalnızca satranç tahtasında değil, zihinlerde de yaşanan stratejik mücadeleyi gözler önüne seriyor. Dizi, tarihin en ikonik insan-makine satranç karşılaşmalarından biri üzerinden izleyiciyi üst düzey rekabetin hâkim olduğu satranç dünyasında heyecan dolu bir serüvene davet ediyor. 

Satranç dünyasının heyecanını, dramatik bir gerilim atmosferiyle harmanlayan yapım, alt yazı ve dublaj seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Tivibu, yenilikçi ve seçkin içeriklerle dizi deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor.

text-ad
Etiketler Kasparov ve Deep Blue: Rövanş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt