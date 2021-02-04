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  3. 04 Şubat 2021 15:27

Instagram hesabını satın aldığı ortaya çıkmıştı! Melih Bulu'nun hesabı kapatıldı

Instagram hesabını satın aldığı paylaşılan reels videosu ile ortaya çıkan Boğaziçi’nin atanmış rektörü Melih Bulu’nun hesabı kapatıldı.

Instagram hesabını satın aldığı ortaya çıkmıştı! Melih Bulu'nun hesabı kapatıldı
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Instagram hesabını satın aldığı ortaya çıkan Boğaziçi’nin atanmış rektörü Melih Bulu’nun hesabı kapatıldı.

Instagram'ın daha önceki kullanıcı adlarını gösteren özelliğinden habersiz olan Bulu, aldığı Instagram hesabı ile paylaşım yapmak isterken hesabı kapatıldı.

Bulu'nun satın aldığı hesabın bilgileri şöyle:

hesap , reels , melih bulu
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