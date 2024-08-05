Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkililerinin bugün bir araya geleceğini açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşme öncesi "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.

META'dan açıklama geldi

Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.