  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu
Güncelleme:

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkililerinin bugün bir araya geleceğini açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yaptı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşme öncesi "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi. 

 Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, görüşme olumlu geçti ve kabine toplantısı sonrası Instagram'ın yeniden açılmasına karar verildi.

META'dan açıklama geldi

Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etiketler abdulkadir uraloğlu instagram erişim engeli instagram'a erişim engeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Kripto paralarda kara Pazartesi: İşte büyük çöküşün nedeni Kripto paralarda kara Pazartesi: İşte büyük çöküşün nedeni Temmuz enflasyonu açıklandı Temmuz enflasyonu açıklandı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı
İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı Tuzdan tatlı olur mu demeyin, oldu... İşte Türkiye'nin meşhur kaya tuzundan yapılan çikolata Tuzdan tatlı olur mu demeyin, oldu... İşte Türkiye'nin meşhur kaya tuzundan yapılan çikolata Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı