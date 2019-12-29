İnternetle işini büyütmek isteyenlere 5 tavsiye

Devasa firmaların bu araçları kullandığını düşünürsek, kullanmayan firmaların gereğinden fazla küçüleceğini kolaylıkla söyleyebiliriz.

Bu yazıda firmalara online ortamda büyümeleri için danışmanlık ve reklam hizmetleri veren dijital pazarlama uzmanı Kadir Bakmaz’ın 5 tavsiyesini size aktaracağız.

1- İnternette Yerinizi Alın

Her şeyden önce online ortamda ilgili platformlarda yer almak gerekir. İşinize veya sektörünüze göre yer alacağınız platformlar bellidir. Buna kısaca rakiplerinizin hangi kanalları kullandığına bakarak da karar verebilirsiniz.

Örneğin bir web sitesi internette var olmanız için olmazsa olmazlardandır. Fiziki bir mağaza tanıtım ve müşteri açısından ne kadar önemliyse, kurumsal veya e-ticaret web sitesi de online ortamda müşteriyle iletişim sağlayacağımız bir araç olacağı için o kadar önemlidir. Zaten dijital dünyada başarılı olabilmek, kendinizi tanıtabilmek, ve sizi arayan müşterilerinizin size kolayca ulaşabilmesini sağlamak için web sitesi en temel ihtiyaçtır.

Fiziki mağazalarınızda nasıl müşterileriniz sizi ziyaret ediyor, ürün veya hizmetlerinizi inceleyip satın alıyorlarsa, online ortamda da web sitenizi ziyaret eder, ürün veya hizmetlerinizi inceler ve satın alırlar. Üstelik online ortamda ziyaret etmek ve ürün satın almak lokasyon bağımlı olmadığı için daha kolay ve erişilebilirdir. İstanbul’daki bir mağazanızı Ankara’daki bir müşteriniz ziyaret edemeyebilir, ürün veya hizmetlerini göremeyebilir. Ancak online ortamda böyle bir şey söz konusu değildir. İnternet olan her yerden, ziyaretçileriniz ürün veya hizmetlerinizi inceleyebilir, online ortamdan satın alabilir.

Siz de bu şekilde fiziki mağazanız dışında farklı bir kanal üzerinden yeni siparişler alarak işletmenizi kolayca büyütebilirsiniz.

2- Platformlarda Sosyal ve Aktif Olun

Web sitesi açarak dijital ortamda yapılması gereken ilk adımı attıktan sonra, bununla beraber senkronize şekilde yürütülmesi gereken çalışmalar vardır. Sadece web sitesi açıp bırakarak, güncel veya sosyal olmadan ziyaretçi sayısını, yani müşteri sayısını arttırmak farklı dijital pazarlama kanallarını kullanmıyorsanız çokta mümkün olmayacaktır.

Örneğin restoran işi yaptığınız düşünelim ve tüm rakiplerin birer facebook sayfası, instagram profili olduğunu düşünelim. Sadece bu profilleri veya web sitesini açarak internetten müşteri çekmek yeterli olmaz. Bir kısım müşteri çekse bile bu müşteri sayısı asla yeterli olmayacaktır.

Fiziki bir örnek vererek konuyu pekiştirelim. Yan yana 2 restoran düşünelim. Birinin sokaktan geçen insanlara menülerini tanıttığını diğerininse böyle bir çalışma yapmadığını düşünelim. Ay sonunda baktığımızda menüler hakkında dükkanın önünden geçen potansiyel müşterilere bilgi veren restorantın daha fazla müşteri kazandığını görebilir. Yada ücretsiz ikram sunan bir restoran böyle bir durumda daha fazla müşteri çekecektir. Tıpkı sosyal medya hesapları da bu şekildedir. Facebook veya instagram gibi ortamlarda hesap açıp bırakmak yerine, gerçek insanla etkileşime geçerek, onlara menüler ve restoran hakkında bilgiler vererek fayda sağlayabilir, kendimize çekebiliriz. Sosyal medya üzerinden markalaşan ve işini çok çok büyüten birçok restoran zaten tanıyoruz. Restorantlar için biçilmiş kaftan olan instagram veya facebook’u sizde kendi işiniz için kullanabilirsiniz. Eğer farklı bir ortamda pazarlanan ürün veya hizmetiniz varsa o kanallara yönelerek, aktif paylaşımlar ve yayınlar yaparak müşterilerinize ulaşabilirsiniz.

3- Dijital Pazarlama Kanalları Aktif Olarak Kullanın

Reel pazarlama faaliyetlerinde kullanılan birçok yöntem gibi, dijital pazarlama sektöründe de birbirinden farklı bir çok yöntem bulunur. Üstelik sektöre göre farklılık gösteren bu yöntemlerden size en uygun olanını tespit eder ve devamlılık sağlarsanız kısa süre içinde markalaşmakta mümkündür.

Yukarıdaki örneklerde verdiğimiz instagram üzerinden belirli bir kitleye ulaşan, popüler olan restorant veya yeme içme yerlerini buna örnek verebiliriz. Dijital pazarlama kanallarından biri olan sosyal medya reklamcılığını etkili bir şekilde kullanarak bu tarz işletmeler istediği hedeflere ulaşabildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra internet üzerinden ürün satışı yapan bir e-ticaret sitesi için de dijital pazarlama kanallarından biri olan seo ve google adwords reklamları gibi kanallar büyük önem taşımaktadır.

Seo en basit tanımıyla google’da organik arama sonuçlarında, reklamsız üst sıralarda çıkmak için yapılan çalışmalardır. Bunun için site içinde ve site dışında birçok çalışmalar yapılır. Seo çalışması bir uzman tarafından yapılmalıdır. E-ticaret sitemiz veya herhangi bir ürün-hizmet sunduğumuz site varsa bir seo uzmanı veya seo ajansıyla ortaklaşa çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz.

Google adwords, yeni adıyla google ads reklamlarını kullanarak google’da reklam ile en üst sıralarda çıkabilirsiniz. Bu sayede insanlar size ulaşarak ürün veya hizmetlerinizden haberdar olacak, satışlarınızın artmasını sağlayacaktır. Google adwords reklamcılığı tıpkı seo hizmeti gibi uzmanlık ve deneyim gerektiren bir iştir. Çünkü google adwordste harcayacağınız bütçe gerçek bütçenizdir ve hatalı işlemler, alakasız reklamlar sebebiyle bütçeniz boş yere gidebilir. Bu gibi durumları yaşamamak için bir adwords uzmanı veya ajansı ile çalışmalısınız. Adwords uzmanı ne yapar, görevleri nelerdir gibi birçok sorunun cevabını https://www.kadirbakmaz.com/adwords-uzmani sayfasında detaylı olarak bulabilirsiniz.

Bunun yanında diğer dijital pazarlama kanalları olan satış ortaklığı, içerik pazarlama, e-posta pazarlama gibi kanalları da deneyebilirsiniz. Sektörünüz ve işinizle alakalı en iyi sonuç veren satış kanallarını belirleyerek bu kanallar üzerinde sürekli iyileştirmeler yapabilirsiniz.

4- Müşterilerinize Daha Fazla Görünür Olun

Yerel mağazanıza, ofisinize gelen müşterilerinizin karşısına farklı bir ofis veya mağazada ürün veya hizmetinizi satmak için karşısına çıksanız nasıl olurdu ? Üstelik müşterinizin hangi hizmetinizle veya ürününüzle ilgilendiğini biliyor olsaydınız?

Böyle bir senaryo tabiki müşterinizi arkasından çıkıp takip etmediğiniz sürece mümkün olmayacaktır. Ayrıca binlerce farklı müşterinizi nereye gidiyor, acaba ürünü nereden alacak diye takip etme şansınız yoktur. Dijital pazarlama kanallarında sitemize giren ziyaretçilerimizin karşısına, tekrar farklı yerlerde çıkabiliriz. Üstelik bu haber okurken, youtube’da video izlerken, veya başka bir ürün-hizmet ararken olabilir.

Facebook ve Google Ads reklamlarında remarketing yani yeniden pazarlama sayesinde sitemizde giren ziyaretçilere reklam gösterebilir, ürün veya hizmetlerimizi alması için teşvik edebiliriz. Remarketing sistemi bir sıcak trafik yani zaten daha önce bizim sitemize giren, bizi tanıyan bir kitle olduğu için satın alma ihtimali yüksek olan kullanıcılar olacaktır. Sizi hiç tanımayan kişilere reklam göstermek yerine, sizin sitenize girmiş, sizin hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi olan kitlelere ürün-hizmet satmak çok daha kolay olacaktır.

Siz de facebook ve google reklamlarındaki remarketing sistemini kullanarak sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerinize tekrar reklam gösterebilirsiniz.

5- Yeniliklere Açık Olun ve Teknolojiyi Kullanın

Ülkemizde esnaf veya kobi olarak isimlendirdiğimiz işletme gruplarının büyük bir kısmı maalesef yeniliklere ayak uydurma konusunda zorluklar yaşıyor. En yakın rakibi o yeniliği gerçekleştirmeden kendisi gerçekleştirme düşünmüyor.

Örneğin muhasebe sistemlerini bulut sistemlere geçirmek, stok takibi vs. işlemleri için barkod okutmalı sistemler kullanmak, e-ticaret ile ürün veya hizmet satmak, dijital pazarlama faaliyetlerinde bulunmak küçük bir işletmeyi adete büyük bir şirkete dönüştürecek yenilikler olabilir.

Günümüzün dijital çağında ayağına kadar gelen bu fırsatları değerlendirmeyen küçük işletmeler zamanla kaybolacak, teknoloji ve interneti büyümek ve gelişmek için kullanan işletmelerse daha iyi bir gelecekle karşılacaktır.

Dijital dünyada küçük bir kıvılcımı yani fırsatı görebilenler, büyük meşalelerini yakabilecek olandır. Siz de daima yeniliklere açık olarak ve dijital yenilikleri takip ederek işinizi büyütmeye bugün başlayabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok dijital pazarlama stratejilerini Kadirbakmaz.com’da bulabilir, işinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Onbinlerce lira para harcamadan, dijital pazarlama uzmanı tarafından yazılmış güncel içerikleri okuyup, izleyip öğrenerek, ücretsiz şekilde işletmenize ve kendinize değer katabilirsiniz.