İnternette En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

E-Ticaret Hacmi Artıyor

İnternetten alışveriş her yıl bir önceki yıla göre ortalama %60 artıyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, yeni nesil pazarlama ve E-Ticaret platformlarının yaygınlaşması bu oranın artmasında büyük pay sahibi. Ancak pandeminin etkisi ile salgının ilk günlerinde bu alışveriş alışkanlığı ciddi oranda internete kaydı. İnternet üzerinde en çok satılan ürünlere odaklanacağımız bu içerikte öncelikle E-ticaret konusunda farklı istatistikler de sunmaya çalışacağız.

İnternet Alışverişlerine Ait İstatistikler

Ticaret Bakanlığının kullanıma sunduğu E-ticaret platformunda verilen bilgilere göre, 2020 yılında internet alışverişi 2019 yılına göre %66 oranında artış göstermiş. 136 Milyar TL’den 226 Milyar TL ciroya ulaşan E-ticaret hacmi insanların mağaza alışverişinden sanal mağazaya kaydığının net bir ifadesi.

İnternet alışverişlerinin cirosunun bu derece artması sadece fiyat artışına bağlı gibi algılanabilir ancak internette satışa katılan işletme sayısındaki artışa da bakınca normal olduğunu kabul ediyorsunuz. İşletmelerin çoğu ya kendi E-ticaret sitelerini kurmuş ya da bir E-ticaret platformunda (Pazar Yerleri) kendine yer açmış.

Pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı %331 oranında, internette faaliyet gösteren işletme sayısı da %275 oranında artış göstermiş. Yani neredeyse 3 kat oranında artış gösteren işletme sayısı doğal olarak E-ticaret hacmini de artırıyor.

İnternet Alışverişleri Sektörel Dağılım

Sektörlere göre dağılıma bakacak olursa insanların internet üzerinden daha fazla ne aldığını anlamak mümkün hale gelecektir. Şimdi de insanların oturduğu yerden aldığı şeylerin sektörel dağılımını inceleyelim.

Gıda alışverişleri %196 oranında artması restoranların kapanmasıyla açıklanabilir, çiçekçilerin artışı da kutlamaların uzaktan yapılmasına bağlanabilir, ancak reklamdaki artış da oldukça dikkat çekici. Demek ki işletmeler internetteki pastadan pay alabilmek için kesenin ağzını açmışlar.

Eğlence ve sanat harcamaları ile tadilat ve temizlik alışverişleri de ciddi oranda azalmış. Genel olarak hacime bağlı sektörel dağılıma bakılırsa Gıda ve Süpermarket harcamaları dördüncü sırada görünüyor. Bu verilerin bize anlattığı şey pandeminin alışveriş alışkanlıklarını ciddi oranda değiştirdiği ve internet alışverişlerinin ciddi artışa geçtiği.

Buna bağlı olarak şimdi de internet üzerinden en çok satılan ürünler hakkında bilgi verelim böylece E-ticaret alışkanlıklarına göre siz de satacağınız ürünleri belirleyebilirsiniz.

İnternet Üzerinden En Çok Satılan Ürünler

İnternet üzerinde satılan ürün grupları toplumun eğilimine göre şekilleniyor. Tabi müşterinin ihtiyacı sizi yönlendirebilir ancak satıcılar olarak siz de ihtiyaç oluşturabilirsiniz.

Spor Malzemeleri

Spor Kıyafetleri

Spor yapabilmek için spor kıyafetlere ihtiyaç var. Bu sebeple spor kıyafetleri, spor ayakkabılar, alt üst takımlar insanların en çok aradığı ürünler arasında.

Yoga Matı

İnternet üzerinden alınan yoga dersleri ve evde spor yapmaya imkan veren aplikasyonlar için en temel ihtiyaç yoga matı (minderi). Sadece yoga değil diğer spor çeşitlerinde de kullanılabiliyor olması da sık tercih edilmesine sebep oluyor. Esneme bantları da bu ürünle birlikte tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Sporcu Destek Ürünleri

Yüksek proteinli sütler, yüksek proteinli atıştırmalıklar ve protein tozları da spor yapanların vazgeçilmezi halini aldı.

Duruş Düzelticiler

Evden çalışma modeli, evde uygun çalışma ortamı olmaması nedeniyle sorunlar yaratabiliyor. Postur (Duruş) bozukluğuna bağlı oluşan sırt ağrıları için duruş düzeltici ürünler popüler olmaya başladı.

Evcil Hayvan Ürünleri

Evcil hayvan sahiplenme oranları son yıllarda oldukça arttı. Pandemi koşullarında evde kalan birçok insan yalnızlıktan sıkıldığı için kendini evcil hayvanlara adadı. Bu sebeple de evcil hayvan ürünleri temel ihtiyaç halini aldı.

Mamalar ve Mama Kapları

Mamalar evcil hayvanlarımızın en temel ihtiyacı, dolayısıyla en sık satışı yapılan evcil hayvan ürünlerinin de bu alanda olduğu görülüyor. Çeşit çeşit mama kapları ve kişiselleştirilmiş isme özel mama kapları satışı çok sık yapılan ürünlerden.

Kıyafetler ve Çantalar

Özellikle küçük ırk köpekler ve kediler evde bakılabilmesi nedeniyle çok sık tercih ediliyor. Köpekler için süs eşyaları ve kıyafetler sık satılan ürünlerdir. Çantalar da taşıma ve seyahat esnasında sahiplerine yardımcı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Evcil Hayvan Aksesuarları ve Oyuncakları

Evcil hayvanlarımıza ait tasmalar, taraklar, tüy toplama araçları, tuvalet ürünleri ve oyuncaklar ciddi bir pazar oluşturuyor.

Teknoloji Ürünleri

Telefon Tutucu

Cep telefonları hayatımızın merkezine girdiği için eve dönünce onları öylece bir kenara atamıyoruz. Sürekli elimizde olan bu cihazlardan bir şeyler izlemek için veya özellikle toplantıda sabit bir şekilde durmasını sağlamak büyük bir ihtiyaç. Öyle ki bu ihtiyaç neticesinde telefon tutucu özelliğine sahip çakmak bile geliştirilmiş durumda.

Araçlarda kullanılan ürünler de oldukça sık satılan ürünler arasında.

Telefon Aksesuarları

Telefon aksesuarları, hala çok popüler. Özellikle telefon kılıfları karakterinizi ifade edebildiğiniz aksesuarlar arasında yer alıyor. Telefon kılıfları model ve işlevleri gün geçtikçe çoğalıyor. Askılı kılıflar son yılların trend ürünleri arasında. Magsafe ürünleri de oldukça popüler.

Telefonlar için geliştirilen kameralar da ilave çekim kabiliyeti için kullanılan aksesuarlar arasında. Bu ürünlerle kameranıza geniş açı, makro ve balık gözü özelliği kazandırabiliyorsunuz.

Kablosuz Kulaklıklar

Spor yaparken, yolda yürürken, koşu yaparken ve en önemlisi maske takarken telefonla konuşmak ve bir şeyler dinlemek için kablosuz kulaklıklar kullanılıyor. Neredeyse her markanın çeşitli kalitelerde kablosuz kulaklık modeli mevcut.

Akıllı Saatler

Akıllı saatler, telefonunuzla senkronize çalışan ve çok yararlı ürünler. Aksesuar olarak bile büyük alternatifler sunmasının yanında tercih edilmesine neden olan en önemli özellikleri;

Nabız Sayma

Adım Sayma

Uyku Kalitesi Takibi

Kan Oksijeni Ölçümü

Tansiyon Ölçümü





Bu özellikleri ile insanlar günlük yaşamında kendilerini kontrol edebiliyorlar. Akıllı telefon ile kalp krizi geçirdiğini anlayabilen kişiler bile var.

Bluetooth Hoparlörler

Müzik ruhun gıdasıdır derler. Dışarıda kulaklık kullanıyoruz ancak evde birlikte müzik dinlemek için tercih edilen Bluetooth Hoparlörler oldukça etkileyici ses performansına sahip. Neredeyse her evde olan bu ürün internetin en çok tercih edilen ürünlerdendir. Geçtiğimiz yılların trend ürünü bir süre daha tercih edilecek gibi duruyor.

Robot Süpürgeler

Birçok marka ve modele sahip robot süpürgeler, siz evde yokken veya işyerinizdeyken periyodik olarak evi süpürerek evinizin temiz kalmasına yardımcı oluyor. Eskiden strese neden olan süpürge işleri otomatik ve günlük olarak yapılması oldukça cezbedici. Son yılların en trend ürünlerinden. Hala üzerindeki ilgiyi kaybetmedi, birçok marka çeşitli fiyatlarla müşterilerine bu alandaki ürünlerini sunmaya devam ediyor.

Elektrikli Scooter

Toplu taşıma araçlarını kullanmak pandemi şartlarında hepimizi sıkıntıya sokuyor. Kişisel ulaşıma imkan veren en uygun fiyatlı araçlar elektrikli scooterlar. Birçok markanın çeşitli batarya kapasitesiyle sunduğu bu ürünler de ehliyet vs gibi ilave bir şeye ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmesi nedeniyle çok sık tercih ediliyor.

Kişisel Bakım Ürünleri

Kadın Bakım Ürünleri

El, yüz kremleri ve yüz maskeleri kadınların sık tükettiği ürünlerden. Covid nedeniyle son dönemde kuaförlerden uzaklaşan insanlar, zorunlu olmadıkça kuaföre gitmiyor ve kendi işini kendisi yapmaya çalışıyor.

Kaş Usturası

Son dönemde kullanımı artan bir ürün de kaş usturası. Bu ürün kaş şekillendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca kaş ve kirpik şekillendirme ürünleri, sudan etkilenmeyen kaş kalemleri ve ojeler son dönemin trend ürünleri arasında bulunuyor.

Erkek Bakım Ürünleri

Sakal Yağı

Geçtiğimiz yıllarda oluşan sakal modası bir süre daha devam edecek gibi. Sakal bakım ürünleri ve sakal yağları tercih edilen ürün gruplarında yer alıyor. Erkekler sakalına özen göstermeye başladı bu potansiyeli kullanabilirsiniz.

Mobilya Dekorasyon ve Ev Tekstili

Kitaplıklar

Dekoratif kitaplıkları ve rafları kafamızı çevirdiğimiz her yerde görüyoruz. Her markette ve her mağazada mevcut. Uygun fiyatı, hafif ve dekoratif olması nedeniyle tercih ediliyor. Eski hantal büyük mobilyalardan minimalist ürünlere doğru bir kayma mevcut.

Sehpalar

Sehpalar Türk toplumunun vazgeçilmez ürünleri arasında. Yabancı kültürlerde genelde yemek yemek için kullanılan bu ürünler bizde ikram ve dekoratif amaçlı tercih ediliyor.

Çalışma Masaları

Pandemi nedeniyle evden çalışma yaygınlaştı, pandemi geçse de evden çalışmaya devam eden çalışanlar evin bir köşesini çalışma alanı haline getirmek zorunda kaldı. Çocukların da eğitim ve oyun amaçlı kullandıkları çalışma masaları temel ihtiyaç halini aldı denilebilir.

Dekorasyon Malzemeleri

Tablolar, vazolar ve dekoratif süs eşyaları vazgeçilmez unsurlar. Bunun yanında son dönemlerin en popüler ürünleri arasında led aydınlatma ürünleri bulunuyor. Farklı renklerde ışık verebilen led lambaların yanında dekoratif led köşe lambaları en popüler ürünlerden.

Mutfak Havluları

Mutfak havluları artış gösteren ürün grupları içinde dikkat çeken bir diğer ürün. Ev kadınları mutfakta her daim el altında tuttuğu bu üründen bolca sipariş ediyorlar.

İnternette Satılacak Ürünü Nasıl Seçerim

İnternet üzerinde satılan trend ürünleri bulmak ve ortaya çıkarmak gerçekten zor. Ancak işinizi kolaylaştırmak için atmanız gereken adımlar ise belli. Bu adımlar ise;

Hedef kitleyi belirleyin.

Kapsamlı bir pazar araştırması yapın.

Satacağınız ürün veya ürünleri hedef kitleniz ve pazara göre seçin.

Satış yapacağınız platformu araştırarak size uygun olanı seçin. (Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11)

Sattığınız ürüne ait kaliteli görseller seçip detaylı açıklama ekleyin.

Bir pazarlama stratejisi oluşturun. (Reklam, tanıtım yöntemleri)

Ayrıca unutmamak gerekir ki her ürün grubunun kendine özel bir pazarlama stratejisine ihtiyacı var. Ayrıca sürekli kendinizi güncellemeli ve yenilemelisiniz.

Sonuç

Evden sipariş alışkanlığı arttıkça bu alanda ortaya çıkan bir markamız var. Getir.com oluşturduğu iş modeliyle küçük market alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmemize yardımcı oluyor. Pandeminin avantajıyla hızlıca benimsenen bu model dünya geneline yaygınlaştı. Getir.com İngiltere’de bile hizmet vermeye başladı.

Niş ürün ve çalışma modeli bulunduğunda ve uygun yatırım yapıldığında ne kadar hızlı gelişim gösterildiğinin en güzel örneklerinden biri.

Şu bir gerçek Pandemi E-ticaret hacmini ciddi oranda artırıyor, pandemi geçse bile alışkanlık haline gelen bu alışveriş modeli giderek yaygınlaşacak ve bu alanda yeni fırsatlara imkan tanıyacak.

Bu sebeple E-ticaret alanına girmek için hosting alanında iyi hizmet alacağınız firmaları tercih etmelisiniz. E-ticaret sitesi kurmakla ilgili tüm konulara buradan ulaşabilirsiniz. Profesyonel hizmet, hızlı teknik destek ve hızlı hosting seçeneklerine sahip bir firma seçmeniz ticaretiniz sırasında sorun yaşamamak için önemli bir etkendir. Gözünüz ve algınız internette olsun. Bol kazançlar.