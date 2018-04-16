İnternette görüştüğü kadından şikayetçi oldu

Edirne'de polise başvuran O.S.Ç. isimli erkek, internetten tanıştığı ve karşılıklı kamera açarak video görüntülerini çektiğini iddia ettiği kadından şikayetçi oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı 'ebru.kiz1' rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.