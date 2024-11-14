İnternetteki yeni tuzağa dikkat: Otomatik açılan reklamlar...

İnternet ortamında otomatik olarak açılan reklamlardaki artışa dikkat çeken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmemesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "İnternet sitelerinde, otomatik olarak yabancı dille açılan reklamlar ve oyun sayfaları vatandaşları yanıltıyor.Yabancı dil bilgisi bulunmayan vatandaşlar, sayfayı nasıl kapatacağını ya da çıkış yapacağını bilemiyor. Yanlışlıkla onay verme, reklamı izleme veya oyuna giriş yapma ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunları önlemek amacıyla acil tedbirler alınmalıdır. Yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz." dedi.