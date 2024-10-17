Interpol kırmızı bültenle arıyordu; Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı.



Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi.

İHA