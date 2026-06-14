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Interpol tarafından aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

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İnterpol tarafından uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından aranan İran uyruklu R.A. (28), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yürüttükleri denetimler kapsamında kritik bir yakalamaya imza attı.

İnterpol tarafından kırmızı bülten seviyesinde arandığı değerlendirilen İran uyruklu R.A. (28), havalimanında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 

Suç Kaydı Kabarık: Uyuşturucu Ticareti, Kaçakçılık ve Vize İhlalleri

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahıs üzerinde yaptığı detaylı resmi sorgulamalarda şu kritik adli bulgulara ulaşıldı...

Uluslararası Arama Kararı: 28 yaşındaki İran uyruklu R.A.'nın, İran makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" ve "kaçakçılık" gibi ağır suçlardan ötürü İnterpol aracılığıyla uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

İkamet ve Çalışma İzni İhlalleri: Şüphelinin yalnızca adli suçlardan aranmadığı; aynı zamanda Türkiye'deki vize kurallarını, ikamet şartlarını ve çalışma izni yasal mevzuatlarını da ihlal ettiği belirlendi.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve İade Süreci: Söz konusu ihlaller ve uluslararası arama kararı nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan şüpheli R.A., emniyet güçlerince derhal gözaltına alındı. Şahsın kendi ülkesi olan İran'a iade (deport) edilmesi amacıyla resmi yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

 

DHA

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Etiketler istanbul istanbul havalimanı operasyon İnterpol aranan şüpheli iranlı gözaltı uyuşturucu ticareti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele asayiş video
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