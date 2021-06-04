Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Türkiye'de yakalandı

Bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden olan ve Interpol tarafından aranan DEAŞ militanı şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, ınterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ'lı Arkan A. şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan A.’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

Yaşadığı yer belirlenen Arkan A.’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokağın kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan A. gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde DEAŞ tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.