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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Antalya'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Antalya'da yakalandı
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Azerbaycan'ın ülkeye iadesi için tutuklama kararı çıkarttığı ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı suç örgütü üyesi, Antalya'da yakalandı.

Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firarilere yönelik yürüttüğü çalışmadan bahsetti.

Valilik, bu kapsamda Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı bir suçlunun yakalandığını bildirdi.

Ekipler, "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlarından Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan E.H'yi Antalya'da yakaladı.

Etiketler antalya kırmızı bülten İnterpol Interpol arama krımızı bültenle arama
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