Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Antalya'da yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Azerbaycan'ın ülkeye iadesi için tutuklama kararı çıkarttığı ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı suç örgütü üyesi, Antalya'da yakalandı.
Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firarilere yönelik yürüttüğü çalışmadan bahsetti.
Valilik, bu kapsamda Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı bir suçlunun yakalandığını bildirdi.
Ekipler, "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlarından Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan E.H'yi Antalya'da yakaladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol