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  3. 09 Ocak 2019 16:49

İntihara sürükleyen tefecilere darbe !

Ankara'da "oto galerisi" adı altında tefecilik yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

İntihara sürükleyen tefecilere darbe !
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Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek  faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye  yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6  aylık takip sonucu kentte faaliyet yürüten bir şebekenin oto galerisi adı altında  "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığını  belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde tefecilik  yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan  aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca,  çok sayıda mermi ele geçirildi.

BASKIYA DAYANAMAYANLAR İNTİHAR ETMİŞ

Tefecilerden para alan bir dolmuş şoförünün 300 bin liralık borcu  karşılığında 1 milyon 500 bin lira değerindeki ticari aracına, mağdur olan bir  diğer kişinin 300 bin liralık borcu karşılığında 800 bin lirasına, evine,  arabasına, bir başka kişinin restoranına, villasına ve 3 apartman dairesine el  konulduğu ve bazı vatandaşların ise baskı yüzünden intihar ederek, hayatlarına  son verdikleri öğrenildi.

Bu arada söz konusu şebekeyle ilgili halen ihbarlar geldiği,  operasyonların devam edeceği kaydedildi.

AA

oto galeri , intihar , kurban , tefeci
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