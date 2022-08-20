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İptal edilen Zeytinli Rock Festivali için yeni açıklama

İptal edilen Zeytinli Rock Festivali için yeni açıklama

Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yargıya taşınan Zeytinli Rock Festivaline dair konuştu. Şıldak açıklamasında "Şirket, asgari koşulları sağlamadı" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Melih Altınok, köşesinde, Zeytinli Rock Festivali'nin yapılmasının engellenmesine ilişkin olarak, Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Altınok, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şıldak tamamen yasalara göre hareket ettiklerini, yaşam tarzına müdahale gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. İlde her yaz olduğu gibi pek çok festival ve konserin yapıldığını ve planlandığını, hepsine de destek verdiklerini anlatıyor.

Vali kararın ildeki bazı derneklerin şikâyeti üzerine alınıp alınmadığına dair sorumu da kesin bir dille yanıtladı...

Şikâyet üzerine değil, şirketin tuvalet, güvenlik vb. asgari şartları bile yerine getirmediğinin saptanması üzerine devreye girmişler."

Melih Altınok'un Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler zeytinli zytinli rock festivali vali açıklama kaymakam
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