İpten kıyafet çalan genç kız kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir genç kız, evin balkonunda kuruması için ipe asılan kıyafeti çalarak ortadan kayboldu.

Olay, 20 Nisan günü saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddialara göre, genç kız binanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafeti gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen genç kız, önce kucağından yere bıraktığı kediyi sevdi. Bir süre etrafı kolaçan eden genç kız, binanın önündeki klima motorunun üstüne çıktı. İpte asılı olan kıyafeti çalan genç kız kayıplara karıştı. Kıyafetlerini bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izledi. Genç bir kızın kıyafeti ipten aldığını gören ev sahipleri şaşkınlık yaşadı.

İHA