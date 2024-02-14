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IQ ortalamasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu

IQ ortalamasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.

Haber3com

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda  belirlendi.

81 ilin IQ seviyelerine yönelik araştırma sonucunda Türkiye'nin en zeki ili 105.20 IQ ortalaması Eskişehir olurken, Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti.

Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

İşte Türkiye'nin IQ haritası ve il il IQ ortalamaları listesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.
Haritada ortalamanın üstü iller için kırmızı, ortalama iller için gri, ortalamanın altındaki iller için ise mavi renk işaretlendi.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

SIRA ŞEHİR IQ ORTALAMASI
1 Eskişehir 105.20
2 Ankara 104.91
3 İzmir 104.51
4 Muğla 104.12
5 Çanakkale 104.02
6 İstanbul 104.02
7 Kocaeli 103.85
8 Balıkesir 103.59
9 Bursa 103.47
10 Kırklareli 103.38
11 Trabzon 103.37
12 Antalya 103.29
13 Tekirdağ 102.82
14 Zonguldak 102.68
15 Yalova 102.58
16 Karaman 102.52
17 Uşak 102.37
18 Konya 102.36
19 Rize 102.32
20 Denizli 102.14
21 Bartın 102.13
22 Sakarya 101.78
23 Kırşehir 101.74
24 Kütahya 101.65
25 Kayseri 101.42
26 Edirne 101.28
27 Tunceli 101.17
28 Bolu 100.99
29 Çorum 100.95
30 Samsun 100.87
31 Karabük 100.85
32 Mersin 100.71
33 Giresun 100.56
34 Kırıkkale 100.46
35 Osmaniye 100.39
36 Aydın 100.34
37 Sinop 100.29
38 Gümüşhane 100.24
39 Afyonkarahisar 100.17
40 Burdur 100.15
41 Sivas 100.09
42 Isparta 100.06
43 Nevşehir 100.01
44 Kastamonu 99.98
45 Malatya 99.75
46 Aksaray 99.63
47 Niğde 99.60
48 Ordu 99.58
49 Gaziantep 99.40
50 Mardin 99.32
51 Kahramanmaraş 99.28
52 Diyarbakır 99.19
53 Kilis 99.14
54 Tokat 99.09
55 Manisa 99.06
56 Erzurum 98.97
57 Adana 98.76
58 Batman 98.75
59 Elazığ 98.46
60 Şırnak 98.43
61 Bayburt 98.29
62 Şanlıurfa 98.07
63 Yozgat 98.05
64 Van 97.74
65 Muş 97.73
66 Çankırı 97.53
67 Hatay 97.36
68 Ardahan 97.33
69 Adıyaman 97.29
70 Bilecik 97.14
71 Erzincan 96.97
72 Amasya 96.88
73 Iğdır 96.69
74 Düzce 96.26
75 Ağrı 96.06
76 Bitlis 95.96
77 Kars 95.84
78 Artvin 95.36
79 Hakkari 95.16
80 Siirt 94.52
81 Bingöl 94.19
Etiketler Türkiye'nin en zeki şehirleri en zeki şehirler iq ortalaması
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