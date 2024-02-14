IQ ortalamasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. 2022 yılında 1. gelen Eskişehir, tekrar zirveye oturdu.

Haber3com

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda belirlendi.

81 ilin IQ seviyelerine yönelik araştırma sonucunda Türkiye'nin en zeki ili 105.20 IQ ortalaması Eskişehir olurken, Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti.

Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

İşte Türkiye'nin IQ haritası ve il il IQ ortalamaları listesi

Haritada ortalamanın üstü iller için kırmızı, ortalama iller için gri, ortalamanın altındaki iller için ise mavi renk işaretlendi.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...