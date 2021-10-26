Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi uzatıldı

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri yapıldı.

TEZKERENİN SÜRESİ UZATILDI

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'den geçti. Tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı Ak Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.