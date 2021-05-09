  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla bölcü üterör örgütü mensubu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."

Etiketler asker operasyon mehmetçik ırak kuzey ırak ırak'ın kuzeyi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burdur'da ilginç anlar! Çırılçıplak çatıda güneşlendi!
CHP'den Soylu'ya Sedat Peker tepkisi: Beni kandırdılar mı diyeceksiniz?
Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi, Adanalılar sokağa döküldü
Barış Murat Yağcı'dan kadınları hedef alan skandal sözler
Diyanet'ten bayram namazına izin çıktı! İşte il il namaz saatleri
Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti
Kılıçdaroğlu: Devlet ve İçişleri Bakanı, mafya örgütlerine seyirci
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'dan gurur veren başarı
AK Parti'nin ''CHP yalan üretim merkezi'' animasyonunda Erdoğan'ı kızdıran detay
İzmir'de dev Bitcoin operasyonu!