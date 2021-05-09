Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla bölcü üterör örgütü mensubu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."